Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера

Байден обвинил Трампа, что тот не соблюдает американские ценности
Американский президент Джо Байден сравнил выражение экс-главы США Дональда Трампа про «объединенный рейх» с выражениями Адольфа Гитлера. Его высказывание привела пресс-служба Белого дома.
«Предвыборная кампания Трампа разместила в интернете сообщение о том, что если он победит, то это будет объединенный рейх — как третий рейх. Это тот же парень, который пользуется языком Гитлера, а не Америки», — передает ТАСС слова Байдена.
Ранее Байден назвал Трампа экстремистом. Нынешний глава Белого дома считает экс-президента угрозой демократии.
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