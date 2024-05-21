21 мая 2024

Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден обвинил Трампа, что тот не соблюдает американские ценности Фото:

Американский президент Джо Байден сравнил выражение экс-главы США Дональда Трампа про «объединенный рейх» с выражениями Адольфа Гитлера. Его высказывание привела пресс-служба Белого дома.

«Предвыборная кампания Трампа разместила в интернете сообщение о том, что если он победит, то это будет объединенный рейх — как третий рейх. Это тот же парень, который пользуется языком Гитлера, а не Америки», — передает ТАСС слова Байдена.

Ранее Байден назвал Трампа экстремистом. Нынешний глава Белого дома считает экс-президента угрозой демократии.

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Американский президент Джо Байден сравнил выражение экс-главы США Дональда Трампа про «объединенный рейх» с выражениями Адольфа Гитлера. Его высказывание привела пресс-служба Белого дома. «Предвыборная кампания Трампа разместила в интернете сообщение о том, что если он победит, то это будет объединенный рейх — как третий рейх. Это тот же парень, который пользуется языком Гитлера, а не Америки», — передает ТАСС слова Байдена. Ранее Байден назвал Трампа экстремистом. Нынешний глава Белого дома считает экс-президента угрозой демократии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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