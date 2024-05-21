Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера

22 мая 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Байден обвинил Трампа, что тот не соблюдает американские ценности Фото: Official White House / Cameron Smith Американский президент Джо Байден сравнил выражение экс-главы США Дональда Трампа про «объединенный рейх» с выражениями Адольфа Гитлера. Его высказывание привела пресс-служба Белого дома. «Предвыборная кампания Трампа разместила в интернете сообщение о том, что если он победит, то это будет объединенный рейх — как третий рейх. Это тот же парень, который пользуется языком Гитлера, а не Америки», — передает ТАСС слова Байдена. Ранее Байден назвал Трампа экстремистом. Нынешний глава Белого дома считает экс-президента угрозой демократии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский президент Джо Байден сравнил выражение экс-главы США Дональда Трампа про «объединенный рейх» с выражениями Адольфа Гитлера. Его высказывание привела пресс-служба Белого дома. «Предвыборная кампания Трампа разместила в интернете сообщение о том, что если он победит, то это будет объединенный рейх — как третий рейх. Это тот же парень, который пользуется языком Гитлера, а не Америки», — передает ТАСС слова Байдена. Ранее Байден назвал Трампа экстремистом. Нынешний глава Белого дома считает экс-президента угрозой демократии.