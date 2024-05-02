Свердловскую область накрыл снегопад. Фото, видео

03 мая 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Снег выпал ночью 3 мая (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижнем Тагиле и Лесном (Свердловская область) ночью 3 мая пошел снег. Кадрами делятся очевидцы. «Третье мая. В Лесном снова выпал снег», — передает telegram-канал «В Лесном». Также снег идет и в Нижнем Тагиле. Фотографии снегопада публикует telegram-канал «Дно Исети». Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в регионе начала распространяться холодная воздушная масса, которая сопровождается осадками в виде дождя и снега. Осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Синоптик предупреждал, что 3 и 4 мая в Свердловской области выпадет много снега и появится снежный покров. Снегопад в Нижнем Тагиле 3 мая Дно Исети Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле и Лесном (Свердловская область) ночью 3 мая пошел снег. Кадрами делятся очевидцы. «Третье мая. В Лесном снова выпал снег», — передает telegram-канал «В Лесном». Также снег идет и в Нижнем Тагиле. Фотографии снегопада публикует telegram-канал «Дно Исети». Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в регионе начала распространяться холодная воздушная масса, которая сопровождается осадками в виде дождя и снега. Осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Синоптик предупреждал, что 3 и 4 мая в Свердловской области выпадет много снега и появится снежный покров.