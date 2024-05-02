В Нижнем Тагиле и Лесном (Свердловская область) ночью 3 мая пошел снег. Кадрами делятся очевидцы.
«Третье мая. В Лесном снова выпал снег», — передает telegram-канал «В Лесном».
Также снег идет и в Нижнем Тагиле. Фотографии снегопада публикует telegram-канал «Дно Исети».
Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в регионе начала распространяться холодная воздушная масса, которая сопровождается осадками в виде дождя и снега. Осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Синоптик предупреждал, что 3 и 4 мая в Свердловской области выпадет много снега и появится снежный покров.
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