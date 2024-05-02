02 мая 2024

Свердловскую область накрыл снегопад. Фото, видео

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Снег выпал ночью 3 мая (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле и Лесном (Свердловская область) ночью 3 мая пошел снег. Кадрами делятся очевидцы.

«Третье мая. В Лесном снова выпал снег», — передает telegram-канал «В Лесном».

Также снег идет и в Нижнем Тагиле. Фотографии снегопада публикует telegram-канал «Дно Исети».

Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в регионе начала распространяться холодная воздушная масса, которая сопровождается осадками в виде дождя и снега. Осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Синоптик предупреждал, что 3 и 4 мая в Свердловской области выпадет много снега и появится снежный покров.

Снегопад в Нижнем Тагиле 3 мая
Снегопад в Нижнем Тагиле 3 мая
Фото:

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В Нижнем Тагиле и Лесном (Свердловская область) ночью 3 мая пошел снег. Кадрами делятся очевидцы. «Третье мая. В Лесном снова выпал снег», — передает telegram-канал «В Лесном». Также снег идет и в Нижнем Тагиле. Фотографии снегопада публикует telegram-канал «Дно Исети». Синоптик Алексей Пулин сообщал, что в регионе начала распространяться холодная воздушная масса, которая сопровождается осадками в виде дождя и снега. Осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Синоптик предупреждал, что 3 и 4 мая в Свердловской области выпадет много снега и появится снежный покров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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