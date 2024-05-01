01 мая 2024

Свердловскую область накроют снегопад и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний снег. Екатеринбург, заморозки, первый снег
Большой слой снега выпадет в ночь с 3 на 4 мая Фото:

В Свердловской области 2 мая начала распространяться холодная воздушная масса, сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Однако из-за приближающегося циклона температура воздуха будет опускаться еще несколько дней, а осадков будет только больше, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В четверг [2 мая] на территорию Свердловской области в тылу ушедшего в Зауралье циклона начнет распространяться более холодная воздушная масса. Адвекция холода будет сопровождаться осадками, по югу преимущественно небольшими, в виде дождя, по северу — до умеренных, в виде снега», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он подчеркнул, что осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Уже 3 и 4 мая в регионе выпадет много снега и появится снежный покров.

В Екатеринбурге 2 мая ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Днем порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +7 или +9 градусов.

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В Свердловской области 2 мая начала распространяться холодная воздушная масса, сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Однако из-за приближающегося циклона температура воздуха будет опускаться еще несколько дней, а осадков будет только больше, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В четверг [2 мая] на территорию Свердловской области в тылу ушедшего в Зауралье циклона начнет распространяться более холодная воздушная масса. Адвекция холода будет сопровождаться осадками, по югу преимущественно небольшими, в виде дождя, по северу — до умеренных, в виде снега», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Уже 3 и 4 мая в регионе выпадет много снега и появится снежный покров. В Екатеринбурге 2 мая ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Днем порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +7 или +9 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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