Свердловскую область накроют снегопад и дожди

В Свердловской области 2 мая начала распространяться холодная воздушная масса, сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Однако из-за приближающегося циклона температура воздуха будет опускаться еще несколько дней, а осадков будет только больше, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В четверг [2 мая] на территорию Свердловской области в тылу ушедшего в Зауралье циклона начнет распространяться более холодная воздушная масса. Адвекция холода будет сопровождаться осадками, по югу преимущественно небольшими, в виде дождя, по северу — до умеренных, в виде снега», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Он подчеркнул, что осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Уже 3 и 4 мая в регионе выпадет много снега и появится снежный покров.
В Екатеринбурге 2 мая ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Днем порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +7 или +9 градусов.
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