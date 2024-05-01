Свердловскую область накроют снегопад и дожди

02 мая 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Большой слой снега выпадет в ночь с 3 на 4 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 2 мая начала распространяться холодная воздушная масса, сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Однако из-за приближающегося циклона температура воздуха будет опускаться еще несколько дней, а осадков будет только больше, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В четверг [2 мая] на территорию Свердловской области в тылу ушедшего в Зауралье циклона начнет распространяться более холодная воздушная масса. Адвекция холода будет сопровождаться осадками, по югу преимущественно небольшими, в виде дождя, по северу — до умеренных, в виде снега», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Уже 3 и 4 мая в регионе выпадет много снега и появится снежный покров. В Екатеринбурге 2 мая ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Днем порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +7 или +9 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 2 мая начала распространяться холодная воздушная масса, сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Однако из-за приближающегося циклона температура воздуха будет опускаться еще несколько дней, а осадков будет только больше, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В четверг [2 мая] на территорию Свердловской области в тылу ушедшего в Зауралье циклона начнет распространяться более холодная воздушная масса. Адвекция холода будет сопровождаться осадками, по югу преимущественно небольшими, в виде дождя, по северу — до умеренных, в виде снега», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он подчеркнул, что осадки связаны с циклоном, приближающимся с Баренцева моря. Уже 3 и 4 мая в регионе выпадет много снега и появится снежный покров. В Екатеринбурге 2 мая ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде дождя. Днем порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +7 или +9 градусов.