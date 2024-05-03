Украинский диверсант задержан ФСБ в Мордовии

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Задержание украинского диверсанта произошло в Мордовии, сообщили в ФСБ Фото:

Диверсант Украины был задержан в Мордовии. По сообщению ФСБ, он планировал по заданию украинской стороны поджечь один из региональных объектов российских Вооруженных Сил.

«При попытке выполнения задания по поджогу одного из объектов вооруженных сил РФ на территории Республики Мордовия мужчина был задержан сотрудниками УФСБ», — сказано в сообщении. У задержанного были обнаружены два паспорта — российский и украинский.

Против него возбуждено уголовное тело по статье о госизмене. Во время задержания у него обнаружили самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской с украинскими кураторами.

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Диверсант Украины был задержан в Мордовии. По сообщению ФСБ, он планировал по заданию украинской стороны поджечь один из региональных объектов российских Вооруженных Сил. «При попытке выполнения задания по поджогу одного из объектов вооруженных сил РФ на территории Республики Мордовия мужчина был задержан сотрудниками УФСБ», — сказано в сообщении. У задержанного были обнаружены два паспорта — российский и украинский. Против него возбуждено уголовное тело по статье о госизмене. Во время задержания у него обнаружили самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской с украинскими кураторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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