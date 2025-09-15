Telegraph: лондонская полиция хочет вооружить рядовых сотрудников

Протесты в Лондоне привлекли рекордное количество участников
Протесты в Лондоне привлекли рекордное количество участников

Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдачи огнестрельного оружия рядовым сотрудникам из-за растущей угрозы их безопасности. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на внутренний полицейский отчет, с которым ознакомились журналисты. В документе подчеркивается, что обсуждение вопроса вызвано увеличением числа нападений на полицейских в столице Великобритании.

«В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни», — говорится в материале. В отчете отмечается, что такие меры связаны с необходимостью повысить уровень защиты сотрудников на фоне участившихся случаев нападений.

Массовая акция, состоявшаяся 13 сентября в Лондоне, привлекла беспрецедентное число участников. Согласно данным, предоставленным Скотленд-Ярдом, в митинге под лозунгом «Соединим королевство», который прошел в субботу, приняли участие от 110 до 150 тысяч человек. Участники выражали недовольство премьер-министром Киром Стармером, высказывали критику в адрес миграционного курса правительства, а также отмечали ограничения свободы слова в стране. К протестующим по видеосвязи обратился предприниматель и миллиардер из США Илон Маск, который призвал граждан Соединенного Королевства добиваться роспуска парламента, напоминает RT.

