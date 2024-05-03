Екатеринбуржцев ждет День Победы без салюта и со скромной программой

Парад увидят только приглашенные гости, горожан к площадке не подпустят Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

День Победы в Екатеринбурге в этом году будет скромным из-за усиленных мер безопасности. Горожан ожидают только гуляния в парке Маяковского, а на парад на площади 1905 года смогут попасть представители власти и ветераны. Подробной программой на 9 Мая с URA.RU делится мэрии.

В 8:00 на Широкореченском мемориале возложат цветы, в 10:00 на главной городской площади пройдет парад. «К сожалению, в этом году из соображений безопасности большая часть горожан не сможет посмотреть на шествие: улица Вайнера и проспект Ленина будут оцеплены полицией. Единственными зрителями парада станут люди, которые сделали его возможным, — участники Великой Отечественной войны», — пояснили в пресс-службе.

Основные гуляния буду в парке Маяковского. В 11:30 здесь возложат цветы к памятнику разведчикам-мотоциклистам, у входной арки ЦПКиО устроят выставку ретро-автомобилей, на аллее представят военно-историческую экспозицию, посвященную быту уральских добровольцев на фронте, здесь же пройдет спектакль «Военные собаки» и расположится полевая кухня. Также предусмотрен исторический лекторий о жизни свердловчан в военные годы.

С 12:00 на главную сцену выйдут артисты арт-проекта «Бомонд», юные музыканты и военный оркестр. Плюсом в программе — представление «Говорит Урал» о деятелях искусств, которые эвакуировались в Свердловск во время войны. Зрители увидят композитора Дмитрия Шостаковича, балерину Майю Плисецкую, писателей Агнию Барто и Михаила Зощенко. «Там же екатеринбуржцы увидят театрализованные представления „Иван да Марья“ и „Подвиг Урала“. Концерт дополнит показ мод в стиле ретро», — заявили в мэрии.

Представители городской власти напоминают, что в этом году салюта и акции «Бессмертный полк» не будет. Последняя пройдет в онлайн-формате, подробнее об этом — в материале URA.RU.