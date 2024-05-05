Самый влиятельный чеченский военный поблагодарил Махонина за помощь. Видео

Командир «Ахмата» Алаудинов похвалил пермских министров за мужество

06 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов записал совместное видео с двумя пермскими чиновниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и всех жителей региона за помощь спецоперации. Также он отметил мужество замминистра тербезопасности Альберта Марданова и вице-премьера Александра Борисова, которые приехали на передовую и передали автомобили военнослужащим. Видео опубликовано в telegram-канале Апти Алаудинова. «Ко мне приехали наши дорогие братья из Пермского края. Серьезные пацаны. У них очень серьезные должности, но должность можно иметь какую угодно. Я бы хотел поблагодарить губернатора Пермского края и жителей Пермского края за ту поддержку, которую вы оказываете словом и делом», — отметил Алаудинов. Он добавил, что Марданов и Борисов пригнали один автомобиль УАЗ, укомплектованный всем, «что может понадобиться бойцам на передовой». «Суть не имеет значения, самое важное, что вы действительно делаете все, чтобы мы победили в этой кампании, которую мы называем СВО, сделав так, чтобы наш враг пал на колени, содрогнувшись от нашего единства», — отметил Алаудинов. Командир «Ахмата» также отметил мужество Марданова и Борисова, которые «не побоялись приехать очень близко к передовой». Это, по его словам, достойно уважения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и всех жителей региона за помощь спецоперации. Также он отметил мужество замминистра тербезопасности Альберта Марданова и вице-премьера Александра Борисова, которые приехали на передовую и передали автомобили военнослужащим. Видео опубликовано в telegram-канале Апти Алаудинова. «Ко мне приехали наши дорогие братья из Пермского края. Серьезные пацаны. У них очень серьезные должности, но должность можно иметь какую угодно. Я бы хотел поблагодарить губернатора Пермского края и жителей Пермского края за ту поддержку, которую вы оказываете словом и делом», — отметил Алаудинов. Он добавил, что Марданов и Борисов пригнали один автомобиль УАЗ, укомплектованный всем, «что может понадобиться бойцам на передовой». «Суть не имеет значения, самое важное, что вы действительно делаете все, чтобы мы победили в этой кампании, которую мы называем СВО, сделав так, чтобы наш враг пал на колени, содрогнувшись от нашего единства», — отметил Алаудинов. Командир «Ахмата» также отметил мужество Марданова и Борисова, которые «не побоялись приехать очень близко к передовой». Это, по его словам, достойно уважения.