В районе ХМАО привлекут казаков для усиления мер безопасности в День Победы

В Нижневартовском районе ХМАО в День Победы улицы будут патрулировать казаки и народные дружинники. Они будут помогать полиции поддерживать общественный порядок.
«В период майских праздников в Нижневартовском районе приняты дополнительные меры безопасности. Для поддержания общественного порядка привлекут народных дружинников и казаков. За каждым объектом, где пройдут мероприятия в рамках празднования Дня Победы, будет закреплен сотрудник полиции», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.
В майские праздники в населенных пунктах района круглосуточно дежурят экстренные службы. Для контроля за пожарной ситуацией на территории муниципалитета организовали рейды с участием добровольных пожарных дружин.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявили особый противопожарный режим. Меры безопасности действуют с 27 апреля до 13 мая.
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