В районе ХМАО привлекут казаков для усиления мер безопасности в День Победы

07 мая 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Казаки будут патрулировать улицы в Нижневартовском районе в День Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО в День Победы улицы будут патрулировать казаки и народные дружинники. Они будут помогать полиции поддерживать общественный порядок. «В период майских праздников в Нижневартовском районе приняты дополнительные меры безопасности. Для поддержания общественного порядка привлекут народных дружинников и казаков. За каждым объектом, где пройдут мероприятия в рамках празднования Дня Победы, будет закреплен сотрудник полиции», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В майские праздники в населенных пунктах района круглосуточно дежурят экстренные службы. Для контроля за пожарной ситуацией на территории муниципалитета организовали рейды с участием добровольных пожарных дружин. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявили особый противопожарный режим. Меры безопасности действуют с 27 апреля до 13 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе ХМАО в День Победы улицы будут патрулировать казаки и народные дружинники. Они будут помогать полиции поддерживать общественный порядок. «В период майских праздников в Нижневартовском районе приняты дополнительные меры безопасности. Для поддержания общественного порядка привлекут народных дружинников и казаков. За каждым объектом, где пройдут мероприятия в рамках празднования Дня Победы, будет закреплен сотрудник полиции», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В майские праздники в населенных пунктах района круглосуточно дежурят экстренные службы. Для контроля за пожарной ситуацией на территории муниципалитета организовали рейды с участием добровольных пожарных дружин. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявили особый противопожарный режим. Меры безопасности действуют с 27 апреля до 13 мая.