В районе ХМАО привлекут казаков для усиления мер безопасности в День Победы

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Казаки будут патрулировать улицы в Нижневартовском районе в День Победы Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО в День Победы улицы будут патрулировать казаки и народные дружинники. Они будут помогать полиции поддерживать общественный порядок.

«В период майских праздников в Нижневартовском районе приняты дополнительные меры безопасности. Для поддержания общественного порядка привлекут народных дружинников и казаков. За каждым объектом, где пройдут мероприятия в рамках празднования Дня Победы, будет закреплен сотрудник полиции», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

В майские праздники в населенных пунктах района круглосуточно дежурят экстренные службы. Для контроля за пожарной ситуацией на территории муниципалитета организовали рейды с участием добровольных пожарных дружин.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявили особый противопожарный режим. Меры безопасности действуют с 27 апреля до 13 мая.

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В Нижневартовском районе ХМАО в День Победы улицы будут патрулировать казаки и народные дружинники. Они будут помогать полиции поддерживать общественный порядок. «В период майских праздников в Нижневартовском районе приняты дополнительные меры безопасности. Для поддержания общественного порядка привлекут народных дружинников и казаков. За каждым объектом, где пройдут мероприятия в рамках празднования Дня Победы, будет закреплен сотрудник полиции», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В майские праздники в населенных пунктах района круглосуточно дежурят экстренные службы. Для контроля за пожарной ситуацией на территории муниципалитета организовали рейды с участием добровольных пожарных дружин. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявили особый противопожарный режим. Меры безопасности действуют с 27 апреля до 13 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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