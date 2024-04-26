В районе ХМАО на все праздники ввели особый противопожарный режим

В Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявят особый противопожарный режим. Меры безопасности будут действовать с 27 апреля до 13 мая.
«В Нижневартовском районе вводятся режим „Повышенная готовность“ и особый противопожарный режим. Они начнут действовать с 17.00 часов 27 апреля 2024 года до 09.00 часов 13 мая 2024 года», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте.
Во время действия режима повышенной готовности в населенных пунктах района организуют дополнительные дежурства специальных служб и аварийных бригад. К рейдам привлекут добровольцев. Персонал организаций проинструктируют, как действовать при пожаре. На предприятиях проверят наличие необходимых средств для предотвращения возгораний. Обстановку в Нижневартовском районе круглосуточно отслеживают диспетчеры управления по ГО и ЧС.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО ликвидируют нелегальные свалки. Экологи планируют провести рейды по выявлению несанкционированных мест скопления мусора.
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