В районе ХМАО на все праздники ввели особый противопожарный режим

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, учебное заведение, пожарная безопасность, противопожарная защита
В Нижневартовском районе ХМАО усилят меры противопожарной безопасности в майские праздники Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявят особый противопожарный режим. Меры безопасности будут действовать с 27 апреля до 13 мая.

«В Нижневартовском районе вводятся режим „Повышенная готовность“ и особый противопожарный режим. Они начнут действовать с 17.00 часов 27 апреля 2024 года до 09.00 часов 13 мая 2024 года», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте.

Во время действия режима повышенной готовности в населенных пунктах района организуют дополнительные дежурства специальных служб и аварийных бригад. К рейдам привлекут добровольцев. Персонал организаций проинструктируют, как действовать при пожаре. На предприятиях проверят наличие необходимых средств для предотвращения возгораний. Обстановку в Нижневартовском районе круглосуточно отслеживают диспетчеры управления по ГО и ЧС.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО ликвидируют нелегальные свалки. Экологи планируют провести рейды по выявлению несанкционированных мест скопления мусора.

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В Нижневартовском районе ХМАО на все праздники объявят особый противопожарный режим. Меры безопасности будут действовать с 27 апреля до 13 мая. «В Нижневартовском районе вводятся режим „Повышенная готовность“ и особый противопожарный режим. Они начнут действовать с 17.00 часов 27 апреля 2024 года до 09.00 часов 13 мая 2024 года», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте. Во время действия режима повышенной готовности в населенных пунктах района организуют дополнительные дежурства специальных служб и аварийных бригад. К рейдам привлекут добровольцев. Персонал организаций проинструктируют, как действовать при пожаре. На предприятиях проверят наличие необходимых средств для предотвращения возгораний. Обстановку в Нижневартовском районе круглосуточно отслеживают диспетчеры управления по ГО и ЧС. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО ликвидируют нелегальные свалки. Экологи планируют провести рейды по выявлению несанкционированных мест скопления мусора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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