Newsweek: вещи автогонщика Михаэля Шумахера продали для финансирования ВСУ

Newsweek: памятные вещи Шумахера продали для финансирования ВСУ
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Вырученные с аукциона деньги пойдут на финансирование ВСУ Фото:

На аукционе продали кепку семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за 40 тысяч долларов. Полученные деньги с мероприятия пойдут на финансирование Украины. Об этом сообщает Newsweek.

«Кепка Шумахера, подписанная в честь его победы в чемпионате 2002 года, была продана на аукционе за ошеломляющие 40 000 долларов. Вырученные средства пойдут на приобретение военного беспилотника для оборонных нужд Украины», — говорится в материале. Также были проданы и другие вещи автогонщика.

Аукцион был доступным для большего числа людей. Отмечается, что найти автографы Шумахера сейчас крайне сложно. Дело в том, что после травмы в 2013 году, полученной во время катании на лыжах, Шумахер старается не попадать в поле зрения общественности.

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На аукционе продали кепку семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за 40 тысяч долларов. Полученные деньги с мероприятия пойдут на финансирование Украины. Об этом сообщает Newsweek. «Кепка Шумахера, подписанная в честь его победы в чемпионате 2002 года, была продана на аукционе за ошеломляющие 40 000 долларов. Вырученные средства пойдут на приобретение военного беспилотника для оборонных нужд Украины», — говорится в материале. Также были проданы и другие вещи автогонщика. Аукцион был доступным для большего числа людей. Отмечается, что найти автографы Шумахера сейчас крайне сложно. Дело в том, что после травмы в 2013 году, полученной во время катании на лыжах, Шумахер старается не попадать в поле зрения общественности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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