Newsweek: вещи автогонщика Михаэля Шумахера продали для финансирования ВСУ

Newsweek: памятные вещи Шумахера продали для финансирования ВСУ

07 мая 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Вырученные с аукциона деньги пойдут на финансирование ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины На аукционе продали кепку семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за 40 тысяч долларов. Полученные деньги с мероприятия пойдут на финансирование Украины. Об этом сообщает Newsweek. «Кепка Шумахера, подписанная в честь его победы в чемпионате 2002 года, была продана на аукционе за ошеломляющие 40 000 долларов. Вырученные средства пойдут на приобретение военного беспилотника для оборонных нужд Украины», — говорится в материале . Также были проданы и другие вещи автогонщика. Аукцион был доступным для большего числа людей. Отмечается, что найти автографы Шумахера сейчас крайне сложно. Дело в том, что после травмы в 2013 году, полученной во время катании на лыжах, Шумахер старается не попадать в поле зрения общественности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На аукционе продали кепку семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за 40 тысяч долларов. Полученные деньги с мероприятия пойдут на финансирование Украины. Об этом сообщает Newsweek. «Кепка Шумахера, подписанная в честь его победы в чемпионате 2002 года, была продана на аукционе за ошеломляющие 40 000 долларов. Вырученные средства пойдут на приобретение военного беспилотника для оборонных нужд Украины», — говорится в материале. Также были проданы и другие вещи автогонщика. Аукцион был доступным для большего числа людей. Отмечается, что найти автографы Шумахера сейчас крайне сложно. Дело в том, что после травмы в 2013 году, полученной во время катании на лыжах, Шумахер старается не попадать в поле зрения общественности.