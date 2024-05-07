Newsweek: вещи автогонщика Михаэля Шумахера продали для финансирования ВСУ

На аукционе продали кепку семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за 40 тысяч долларов. Полученные деньги с мероприятия пойдут на финансирование Украины. Об этом сообщает Newsweek.
«Кепка Шумахера, подписанная в честь его победы в чемпионате 2002 года, была продана на аукционе за ошеломляющие 40 000 долларов. Вырученные средства пойдут на приобретение военного беспилотника для оборонных нужд Украины», — говорится в
Аукцион был доступным для большего числа людей. Отмечается, что найти автографы Шумахера сейчас крайне сложно. Дело в том, что после травмы в 2013 году, полученной во время катании на лыжах, Шумахер старается не попадать в поле зрения общественности.
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