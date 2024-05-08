Фильм с Ургантом не допустили до кинотеатров из-за жалобы общественника

08 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Общественник Бородин назвал Ивана Урганта (на фото) русофобом Фото: Артур Новосильцев/АГН Москва Фильм с российским шоуменом Иваном Угрантом «Во сне ты горько плакал» не получил прокатное удостоверение в РФ. Об этом сообщил общественный деятель Виталий Бородин, сообщив, что ранее он обращался в Минкультуры с просьбой не пускать это кино в прокат. «Уважаемые подписчики, сегодня мне пришел ответ <…> на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта „Во сне ты горько плакал“. В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», — написал Виталий Бородин у себя в telegram-канале. Общественник уточнил, что не хочет допустить показа фильма с Ургантом, так как считает шоумена русофобом. Также он заявил, что режиссер фильма Николай Солодовников является мужем иноагента Екатерины Гордеевой. Также Бородин призывал признать иностранным агентом певицу Аллу Пугачеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фильм с российским шоуменом Иваном Угрантом «Во сне ты горько плакал» не получил прокатное удостоверение в РФ. Об этом сообщил общественный деятель Виталий Бородин, сообщив, что ранее он обращался в Минкультуры с просьбой не пускать это кино в прокат. «Уважаемые подписчики, сегодня мне пришел ответ <…> на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта „Во сне ты горько плакал“. В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», — написал Виталий Бородин у себя в telegram-канале. Общественник уточнил, что не хочет допустить показа фильма с Ургантом, так как считает шоумена русофобом. Также он заявил, что режиссер фильма Николай Солодовников является мужем иноагента Екатерины Гордеевой. Также Бородин призывал признать иностранным агентом певицу Аллу Пугачеву.