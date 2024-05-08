Фильм с Ургантом не допустили до кинотеатров из-за жалобы общественника

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Общественник Бородин назвал Ивана Урганта (на фото) русофобом Фото:

Фильм с российским шоуменом Иваном Угрантом «Во сне ты горько плакал» не получил прокатное удостоверение в РФ. Об этом сообщил общественный деятель Виталий Бородин, сообщив, что ранее он обращался в Минкультуры с просьбой не пускать это кино в прокат.

«Уважаемые подписчики, сегодня мне пришел ответ <…> на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта „Во сне ты горько плакал“. В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», — написал Виталий Бородин у себя в telegram-канале.

Общественник уточнил, что не хочет допустить показа фильма с Ургантом, так как считает шоумена русофобом. Также он заявил, что режиссер фильма Николай Солодовников является мужем иноагента Екатерины Гордеевой. Также Бородин призывал признать иностранным агентом певицу Аллу Пугачеву.

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Фильм с российским шоуменом Иваном Угрантом «Во сне ты горько плакал» не получил прокатное удостоверение в РФ. Об этом сообщил общественный деятель Виталий Бородин, сообщив, что ранее он обращался в Минкультуры с просьбой не пускать это кино в прокат. «Уважаемые подписчики, сегодня мне пришел ответ <…> на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта „Во сне ты горько плакал“. В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», — написал Виталий Бородин у себя в telegram-канале. Общественник уточнил, что не хочет допустить показа фильма с Ургантом, так как считает шоумена русофобом. Также он заявил, что режиссер фильма Николай Солодовников является мужем иноагента Екатерины Гордеевой. Также Бородин призывал признать иностранным агентом певицу Аллу Пугачеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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