Куйвашев подал сигнал, что даст мэру Орлову деньги на новые трамваи. Видео

Куйвашев: шансы, что Екатеринбург получит новые трамваи в этом году, есть

08 мая 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

«Кастор» от челябинского завода Куйвашеву, предварительно, понравились Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург может получить новые трехсекционные трамваи «Кастор» от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») уже в этом году. Об этом журналистам заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев после тестовой обкатки нового трамвая, передает корреспондент URA.RU. «Шансы [на закупку вагонов в этом или следующем году] конечно есть», — заявил Куйвашев, отвечая на вопрос. По данным URA.RU, речь может идти о 15 составах от УКВЗ. Еще 25 мэрия может купить у другого поставщика — тверского ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом»). Замгендиректора УКВЗ Сергей Солодовников в беседе с корреспондентом оценил стоимость представленной модели в 170 млн рублей. «Это самая низкая цена в этом сегменте. При этом в зависимости от модификации стоимость может разниться», — отметил он. Мэр Алексей Орлов назвал корреспонденту другую сумму — 140 млн. «История недешевая, но среди подобного класса машин — это конкурентная цена», — отметил он. Трамвай, который сегодня вывели на тестовую обкатку, останется в эксплуатации — администрация планирует выкупить его. Он будет курсировать по 18 маршруту — от кольца на Волгоградской через площадь 1905 года до Шарташа. Куйвашев во время тестовой обкатки оценил мягкий ход «Кастора», кондиционер и автоматическую систему оплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург может получить новые трехсекционные трамваи «Кастор» от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») уже в этом году. Об этом журналистам заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев после тестовой обкатки нового трамвая, передает корреспондент URA.RU. «Шансы [на закупку вагонов в этом или следующем году] конечно есть», — заявил Куйвашев, отвечая на вопрос. По данным URA.RU, речь может идти о 15 составах от УКВЗ. Еще 25 мэрия может купить у другого поставщика — тверского ООО «ПК Транспортные системы» (связано с «Трансмашхолдингом»). Замгендиректора УКВЗ Сергей Солодовников в беседе с корреспондентом оценил стоимость представленной модели в 170 млн рублей. «Это самая низкая цена в этом сегменте. При этом в зависимости от модификации стоимость может разниться», — отметил он. Мэр Алексей Орлов назвал корреспонденту другую сумму — 140 млн. «История недешевая, но среди подобного класса машин — это конкурентная цена», — отметил он. Трамвай, который сегодня вывели на тестовую обкатку, останется в эксплуатации — администрация планирует выкупить его. Он будет курсировать по 18 маршруту — от кольца на Волгоградской через площадь 1905 года до Шарташа. Куйвашев во время тестовой обкатки оценил мягкий ход «Кастора», кондиционер и автоматическую систему оплаты.