В Севастополе торжественно открыли один из главных символов города. Фото, видео

08 мая 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

В Крыму открыли обелиск Города-Героя Севастополя Фото: Константин Михальчевский © URA.RU В Севастополе состоялось торжественное открытие обелиска «Городу-Герою Севастополю», который считается одним из главных его символов. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В эти дни мы отмечаем не только 79-ю годовщину нашей великой победы [в Великой Отечественной войне], но и 80-летие освобождения Города-Героя Севастополя. <…> Сделать эту дату значимой на федеральном уровне поручил наш президент Владимир Путин. <…> Открытие обелиска, широко известного как „Штык и Парус“, стало одним из центральных событий празднования годовщины освобождения Города-Героя», — подчеркнул Михаил Развожаев в ходе открытия обелиска. Его сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Севастополя. В церемонии открытия также приняла участие Александра, дочь скульптора Станислава Чижа, являющегося автором монумента. Она рассказала о символизме объекта. «Памятник задумывался как символ единения армии и флота. Барельефы <…> возвеличивают подвиг русского солдата. И очень радостно, что именно в преддверии майских праздников памятник отреставрировали и открыли. Он вновь он будет, как наш белокаменный Севастополь, встречать наших победителей, которые скоро будут заходить в родную гавань и становиться парадным строем в нашей бухте», — рассказала Александра Чиж. Губернатор Развозжаев также добавил, что Севастополь всегда оставался защитником Родины. Это было и в 19-м, и в 20-м веке. Не изменилось это и сейчас. Жители города активно участвуют в проведении российской спецоперации на Украине, подчеркнул глава города. Защищать территорию особенно важно, так как город находится на прифронтовой территории. «Мы как ветераны, как участники специальной военной операции обещаем чтить, помнить ваши заветы, выполнять их с гордостью, товарищи ветераны. Победа будет за нами», — подчеркнул ветеран Иван Комаров в ходе открытия обелиска. Севастополь в начале Великой Отечественной войны одним из первых подвергся нападению немецких фашистов. Жители героически держали оборону на протяжении 250 дней. В ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года город был освобожден советскими войсками. В Севастополе открыли памятный монумент «Городу-Герою Севастополю» Фото: Официальный сайт Правительства Севастополя Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе состоялось торжественное открытие обелиска «Городу-Герою Севастополю», который считается одним из главных его символов. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения города от немецких захватчиков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В эти дни мы отмечаем не только 79-ю годовщину нашей великой победы [в Великой Отечественной войне], но и 80-летие освобождения Города-Героя Севастополя. <…> Сделать эту дату значимой на федеральном уровне поручил наш президент Владимир Путин. <…> Открытие обелиска, широко известного как „Штык и Парус“, стало одним из центральных событий празднования годовщины освобождения Города-Героя», — подчеркнул Михаил Развожаев в ходе открытия обелиска. Его сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Севастополя. В церемонии открытия также приняла участие Александра, дочь скульптора Станислава Чижа, являющегося автором монумента. Она рассказала о символизме объекта. «Памятник задумывался как символ единения армии и флота. Барельефы <…> возвеличивают подвиг русского солдата. И очень радостно, что именно в преддверии майских праздников памятник отреставрировали и открыли. Он вновь он будет, как наш белокаменный Севастополь, встречать наших победителей, которые скоро будут заходить в родную гавань и становиться парадным строем в нашей бухте», — рассказала Александра Чиж. Губернатор Развозжаев также добавил, что Севастополь всегда оставался защитником Родины. Это было и в 19-м, и в 20-м веке. Не изменилось это и сейчас. Жители города активно участвуют в проведении российской спецоперации на Украине, подчеркнул глава города. Защищать территорию особенно важно, так как город находится на прифронтовой территории. «Мы как ветераны, как участники специальной военной операции обещаем чтить, помнить ваши заветы, выполнять их с гордостью, товарищи ветераны. Победа будет за нами», — подчеркнул ветеран Иван Комаров в ходе открытия обелиска. Севастополь в начале Великой Отечественной войны одним из первых подвергся нападению немецких фашистов. Жители героически держали оборону на протяжении 250 дней. В ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года город был освобожден советскими войсками.