Жителей ХМАО зовут на историческую викторину и автопробег на День Победы. Афиша

08 мая 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Жителей ХМАО зовут на историческую викторину и автопробег на День Победы Фото: Илья Московец © URA.RU День Победы отметят в ХМАО без традиционных парадов и демонстраций. На 8 и 9 мая в округе запланированы патриотические акции, выставки, автопробег и викторина. Подробнее о праздничной программе — в афише URA.RU.



Сургут



8 мая во дворце искусств «Нефтяник» пройдет концерт, посвященный героям Великой Отечественной войны. А 9 мая в городе состоится автопробег «Бессмертный полк». Автомобили, украшенные знаменем Победы, проедут 100 километров. Также сургутянам предлагают сыграть в историческую викторину в мультимедийном парке «Россия — моя история. Югра».



Ханты-Мансийск



В День Победы на центральной площади состоится театрализованное поздравление ветеранов ВОВ. Также в городе развернутся площадки с полевой кухней, мастер-классами по изготовлению окопных свечей и спортивная акция. С праздничным концертом выступит и местный ансамбль в КТЦ «Югра-Классик». Кроме того, 8 и 9 мая в городском кинотеатре пройдут бесплатные показы военных кинолент.



Нижневартовск



Вартовчане могут посетить 8 и 9 мая выставки в краеведческом музее и во дворце искусств. А в городском драматическом театре пройдет литературный памятный вечер.



Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в ХМАО в День Победы. Движение автотранспорта будет ограничено на участках дорог в Березовском, Кандинском районах и Югорске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День Победы отметят в ХМАО без традиционных парадов и демонстраций. На 8 и 9 мая в округе запланированы патриотические акции, выставки, автопробег и викторина. Подробнее о праздничной программе — в афише URA.RU. Сургут 8 мая во дворце искусств «Нефтяник» пройдет концерт, посвященный героям Великой Отечественной войны. А 9 мая в городе состоится автопробег «Бессмертный полк». Автомобили, украшенные знаменем Победы, проедут 100 километров. Также сургутянам предлагают сыграть в историческую викторину в мультимедийном парке «Россия — моя история. Югра». Ханты-Мансийск В День Победы на центральной площади состоится театрализованное поздравление ветеранов ВОВ. Также в городе развернутся площадки с полевой кухней, мастер-классами по изготовлению окопных свечей и спортивная акция. С праздничным концертом выступит и местный ансамбль в КТЦ «Югра-Классик». Кроме того, 8 и 9 мая в городском кинотеатре пройдут бесплатные показы военных кинолент. Нижневартовск Вартовчане могут посетить 8 и 9 мая выставки в краеведческом музее и во дворце искусств. А в городском драматическом театре пройдет литературный памятный вечер. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в ХМАО в День Победы. Движение автотранспорта будет ограничено на участках дорог в Березовском, Кандинском районах и Югорске.