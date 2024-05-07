07 мая 2024

Жителей ХМАО зовут на историческую викторину и автопробег на День Победы. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Патриотический автопробег. Магнитогорск, автопробег, патриотизм, флаги, сво
Жителей ХМАО зовут на историческую викторину и автопробег на День Победы Фото:

День Победы отметят в ХМАО без традиционных парадов и демонстраций. На 8 и 9 мая в округе запланированы патриотические акции, выставки, автопробег и викторина. Подробнее о праздничной программе — в афише URA.RU.

Сургут

8 мая во дворце искусств «Нефтяник» пройдет концерт, посвященный героям Великой Отечественной войны. А 9 мая в городе состоится автопробег «Бессмертный полк». Автомобили, украшенные знаменем Победы, проедут 100 километров. Также сургутянам предлагают сыграть в историческую викторину в мультимедийном парке «Россия — моя история. Югра».

Ханты-Мансийск

В День Победы на центральной площади состоится театрализованное поздравление ветеранов ВОВ. Также в городе развернутся площадки с полевой кухней, мастер-классами по изготовлению окопных свечей и спортивная акция. С праздничным концертом выступит и местный ансамбль в КТЦ «Югра-Классик». Кроме того, 8 и 9 мая в городском кинотеатре пройдут бесплатные показы военных кинолент.

Нижневартовск

Вартовчане могут посетить 8 и 9 мая выставки в краеведческом музее и во дворце искусств. А в городском драматическом театре пройдет литературный памятный вечер.

Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в ХМАО в День Победы. Движение автотранспорта будет ограничено на участках дорог в Березовском, Кандинском районах и Югорске.

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День Победы отметят в ХМАО без традиционных парадов и демонстраций. На 8 и 9 мая в округе запланированы патриотические акции, выставки, автопробег и викторина. Подробнее о праздничной программе — в афише URA.RU. Сургут 8 мая во дворце искусств «Нефтяник» пройдет концерт, посвященный героям Великой Отечественной войны. А 9 мая в городе состоится автопробег «Бессмертный полк». Автомобили, украшенные знаменем Победы, проедут 100 километров. Также сургутянам предлагают сыграть в историческую викторину в мультимедийном парке «Россия — моя история. Югра». Ханты-Мансийск В День Победы на центральной площади состоится театрализованное поздравление ветеранов ВОВ. Также в городе развернутся площадки с полевой кухней, мастер-классами по изготовлению окопных свечей и спортивная акция. С праздничным концертом выступит и местный ансамбль в КТЦ «Югра-Классик». Кроме того, 8 и 9 мая в городском кинотеатре пройдут бесплатные показы военных кинолент. Нижневартовск Вартовчане могут посетить 8 и 9 мая выставки в краеведческом музее и во дворце искусств. А в городском драматическом театре пройдет литературный памятный вечер. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог в ХМАО в День Победы. Движение автотранспорта будет ограничено на участках дорог в Березовском, Кандинском районах и Югорске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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