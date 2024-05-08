Бойцов из ХМАО наградили за геройские поступки

09 мая 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Один из награжденных был сильно ранен, когда спасал бойцов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Трех военных из батальона «Югра» накануне Деня Победы наградили разными государственными наградами. Отмечается, что один из бойцов спасал раненных во время атаки украинцев. Об этом сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Сейчас парни из батальона „Югра“ написали мне очень приятное сообщение. Накануне дня Победы в Великой Отечественной войне отважные воины из ХМАО были отмечены высокими государственными наградами: орденом Мужества — Артур Гареев из Нефтеюганска, медалью за Отвагу — Николай Борисенко из Ханты-Мансийска и медалью Суворова — Сергей Воробьев также из столицы автономного округ», — написал Исаков в telegram-канале. Исаков решил выделить одного из награжденных бойцов. Он отметил, что Артур Гареев из взвода эвакуации выносил с поля боя раненых бойцов. В это время украинские военные открыли огонь по раненым. Во время помощи солдатом Артур получил тяжелые осколочные ранения. Сейчас он прооперирован и впереди у него реабилитация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трех военных из батальона «Югра» накануне Деня Победы наградили разными государственными наградами. Отмечается, что один из бойцов спасал раненных во время атаки украинцев. Об этом сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Сейчас парни из батальона „Югра“ написали мне очень приятное сообщение. Накануне дня Победы в Великой Отечественной войне отважные воины из ХМАО были отмечены высокими государственными наградами: орденом Мужества — Артур Гареев из Нефтеюганска, медалью за Отвагу — Николай Борисенко из Ханты-Мансийска и медалью Суворова — Сергей Воробьев также из столицы автономного округ», — написал Исаков в telegram-канале. Исаков решил выделить одного из награжденных бойцов. Он отметил, что Артур Гареев из взвода эвакуации выносил с поля боя раненых бойцов. В это время украинские военные открыли огонь по раненым. Во время помощи солдатом Артур получил тяжелые осколочные ранения. Сейчас он прооперирован и впереди у него реабилитация.