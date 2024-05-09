В Екатеринбурге вечером 9 мая на улице Самолетной (микрорайон Уктус) загорелся двухэтажный деревянный барак, сообщили URA.RU очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области рассказали, что пожар распространился на 375 квадратных метров.
«09.05.2024 года в 18:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Самолетная. На площади 375 квадратных метров повреждены: стены, перегородки, перекрытие и стены неэксплуатируемого здания», — говорится на сайте ведомства.
Огонь тушили 24 пожарника и шесть спецмашин. Ликвидировать открытое горение удалось в 20:37, пролив и разбор сгоревших конструкций закончился в 22:15.
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