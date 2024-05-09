09 мая 2024

В Свердловской области таксист насмерть задавил пьяного пассажира. Фото

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Мужчина привез компанию пьяных пассажиров в сад (архивное фото) Фото:

В саду «Сагра-1» под Екатеринбургом 52-летний таксист на Toyota Prius задавил 20-летнего пассажира, который, выйдя из машины, упал на землю. Водитель стал разворачивать машину и не заметил его, рассказали обстоятельства происшествия в УГИБДД по Свердловской области.

«Со слов водителя, он привез компанию нетрезвых молодых людей в сад. Один из них, выйдя из машины, упал на землю, но таксист его не видел, в связи с чем при начале движения для разворота допустил на него наезд», — рассказали в Госавтоинспеции.

Стаж таксиста — 24 года. Тест показал, что в момент аварии он был трезв. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия и призывают всех участников дорожного движения быть внимательными.

Происшествие случилось еще днем 8 мая
Происшествие случилось еще днем 8 мая

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В саду «Сагра-1» под Екатеринбургом 52-летний таксист на Toyota Prius задавил 20-летнего пассажира, который, выйдя из машины, упал на землю. Водитель стал разворачивать машину и не заметил его, рассказали обстоятельства происшествия в УГИБДД по Свердловской области. «Со слов водителя, он привез компанию нетрезвых молодых людей в сад. Один из них, выйдя из машины, упал на землю, но таксист его не видел, в связи с чем при начале движения для разворота допустил на него наезд», — рассказали в Госавтоинспеции. Стаж таксиста — 24 года. Тест показал, что в момент аварии он был трезв. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия и призывают всех участников дорожного движения быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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