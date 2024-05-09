В саду «Сагра-1» под Екатеринбургом 52-летний таксист на Toyota Prius задавил 20-летнего пассажира, который, выйдя из машины, упал на землю. Водитель стал разворачивать машину и не заметил его, рассказали обстоятельства происшествия в УГИБДД по Свердловской области.
«Со слов водителя, он привез компанию нетрезвых молодых людей в сад. Один из них, выйдя из машины, упал на землю, но таксист его не видел, в связи с чем при начале движения для разворота допустил на него наезд», — рассказали в Госавтоинспеции.
Стаж таксиста — 24 года. Тест показал, что в момент аварии он был трезв. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия и призывают всех участников дорожного движения быть внимательными.
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