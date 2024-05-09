ЧП, которые произошли в майские каникулы в ХМАО

В ХМАО в майские праздники произошел ряд резонансных происшествий. URA.RU рассказывает о них в своем материале.
Полиция ХМАО 4 мая по горячим следам задержала курьеров мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,4 млн рублей. «Злоумышленники убедили бабушек, что их близкие родственники стали виновниками серьезных аварий, в которых пострадали случайные люди. Пожилые женщины под предлогом решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности передали курьерам имеющиеся в доме наличные денежные средства», — сообщает канал «Полиция Югры». Силовики возбудили пять уголовных дел по статье «мошенничество».
В Нижневартовске 4 мая на улице Ханты-Мансийской погиб мотоциклист. Он на большой скорости столкнулся с автомобилем.
«Сегодня днем по улице Ханты-Мансийская, 13 произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta и мотоцикла. В результате столкновения мотоциклист, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда медиков», — сообщили URA.RU в ГИБДД региона.
В Ханты-Мансийске 7 мая загорелась школа №9. Из учреждения эвакуировали 350 человек.
«Через четыре минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия из здания было эвакуировано 346 человек, из которых 326 детей», — сообщили URA.RU в МЧС.
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