ВСУ обстреляли снарядами HIMARS перинатальный центр в Донецке

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ВСУ обстреляли перинатальный центр в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска обстреляли территорию перинатального центра в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

«ВСУ обстреляли перинатальный центр в Ленинском районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. По данным РЕН ТВ это были снаряды РСЗО HIMARS. Об обстреле также сообщал глава города Донецк Алексей Кулемзин.

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Украинские войска обстреляли территорию перинатального центра в ДНР. Об этом сообщает ТАСС. «ВСУ обстреляли перинатальный центр в Ленинском районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. По данным РЕН ТВ это были снаряды РСЗО HIMARS. Об обстреле также сообщал глава города Донецк Алексей Кулемзин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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