ВСУ обстреляли снарядами HIMARS перинатальный центр в Донецке

ВСУ обстреляли перинатальный центр в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска обстреляли территорию перинатального центра в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
«ВСУ обстреляли перинатальный центр в Ленинском районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. По данным РЕН ТВ это были снаряды РСЗО HIMARS. Об обстреле также сообщал глава города Донецк Алексей Кулемзин.
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