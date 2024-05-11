ВСУ обстреляли снарядами HIMARS перинатальный центр в Донецке

11 мая 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли перинатальный центр в ДНР Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска обстреляли территорию перинатального центра в ДНР. Об этом сообщает ТАСС. «ВСУ обстреляли перинатальный центр в Ленинском районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. По данным РЕН ТВ это были снаряды РСЗО HIMARS. Об обстреле также сообщал глава города Донецк Алексей Кулемзин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские войска обстреляли территорию перинатального центра в ДНР. Об этом сообщает ТАСС. «ВСУ обстреляли перинатальный центр в Ленинском районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. По данным РЕН ТВ это были снаряды РСЗО HIMARS. Об обстреле также сообщал глава города Донецк Алексей Кулемзин.