Сумка по цене квартиры: бренд Aurus презентовал собственную линейку одежды

Коллекция одежды, обуви и сумок под брендом Aurus впервые была представлена на выставке «Иннопром. Беларусь». Посетителям показали мужскую линию спортивной и повседневной одежды Aurus Cashmere, а также аксессуары — сумки и обувь из натуральной кожи. Сумки и обувь выполнены из натуральной кожи с фирменным логотипом. Все изделия были разработаны российскими дизайнерами и изготовлены на отечественных фабриках. Подробнее о самых ярких экземплярах в коллекции — в материале URA.RU.
Мужской рюкзак AURUS из натуральной кожи крокодила
Мужской рюкзак AURUS из натуральной кожи крокодила черного цвета с серебряной фурнитурой оценивается в 2,6 млн рублей. Аксессуар отличается современным дизайном, ориентированным на ежедневное использование в городских условиях. Отмечается, что при разработке изделия учитывались запросы российских покупателей на эксклюзивные и функциональные аксессуары премиум-класса. Такой рюкзак станет достойным решением для тех, кто ценит статус и комфорт.
Дорожная сумка из телячьей кожи
Дорожная сумка премиального бренда Aurus из телячьей кожи с отделкой из крокодила поступила в продажу. Стоимость новой модели, выполненной в цвете «черный бриллиант» с серебряной фурнитурой, составляет 1,2 миллиона рублей. Аксессуар создан для ценителей эксклюзивных изделий и подчеркивает статус владельца.
Женская сумочка из крокодиловой кожи
Эксклюзивная женская сумка из крокодиловой кожи черного цвета поступила также представлена в коллекции AURUS. Ее стоимость составляет 2,3 миллиона рублей. Для изготовления сумки использовалась натуральная крокодиловая кожа, а вся фурнитура выполнена из серебра.
Сумка выполнена в классическом сдержанном стиле. Цвет изделия назван «черный бриллиант». Размер аксессуара — 310 х 252 х 140 миллиметров, что делает его вместительным и удобным для повседневного использования.
Деловая сумка от российского бренда
Деловая сумка из крокодиловой кожи стоимостью 1,3 миллиона рублей выполнена из высококачественной крокодиловой кожи черного цвета и декорирован серебряной фурнитурой. Уточняется, что при создании сумки использовались уникальные технологии обработки. Модель предназначена для деловых людей, ценящих эксклюзивные изделия премиум-класса. Сумка обладает вместительным основным отделением и несколькими внутренними карманами для документов и гаджетов.
Папка для документов Aurus
Эксклюзивная папка для документов от Aurus, выполненная из натуральной кожи черного крокодила с серебряной фурнитурой оценена в 700 тысяч рублей и позиционируется как премиальное деловое решение для руководителей и коллекционеров. Изделие создано по индивидуальному заказу с использованием редких материалов.
Цвет папки обозначен как «черный бриллиант», а дизайн отличается лаконичностью и строгостью линий. Серебряные элементы подчеркивают статус владельца и дополнительно защищены от царапин.
