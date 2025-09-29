Сумка по цене квартиры: бренд Aurus презентовал собственную линейку одежды

На выставке в Екатеринбурге впервые показали коллекцию одежды AURUS
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
AURUS впервые представила на «Иннопром. Беларусь» коллекцию одежды
AURUS впервые представила на «Иннопром. Беларусь» коллекцию одежды Фото:

Коллекция одежды, обуви и сумок под брендом Aurus впервые была представлена на выставке «Иннопром. Беларусь». Посетителям показали мужскую линию спортивной и повседневной одежды Aurus Cashmere, а также аксессуары — сумки и обувь из натуральной кожи. Сумки и обувь выполнены из натуральной кожи с фирменным логотипом. Все изделия были разработаны российскими дизайнерами и изготовлены на отечественных фабриках. Подробнее о самых ярких экземплярах в коллекции — в материале URA.RU.

Мужской рюкзак AURUS из натуральной кожи крокодила

Мужской рюкзак AURUS из натуральной кожи крокодила черного цвета с серебряной фурнитурой оценивается в 2,6 млн рублей. Аксессуар отличается современным дизайном, ориентированным на ежедневное использование в городских условиях. Отмечается, что при разработке изделия учитывались запросы российских покупателей на эксклюзивные и функциональные аксессуары премиум-класса. Такой рюкзак станет достойным решением для тех, кто ценит статус и комфорт.

Дорожная сумка из телячьей кожи

Дорожная сумка премиального бренда Aurus из телячьей кожи с отделкой из крокодила поступила в продажу. Стоимость новой модели, выполненной в цвете «черный бриллиант» с серебряной фурнитурой, составляет 1,2 миллиона рублей. Аксессуар создан для ценителей эксклюзивных изделий и подчеркивает статус владельца.

Дорожная сумка бренда
Дорожная сумка бренда
Фото:

Женская сумочка из крокодиловой кожи

Эксклюзивная женская сумка из крокодиловой кожи черного цвета поступила также представлена в коллекции AURUS. Ее стоимость составляет 2,3 миллиона рублей. Для изготовления сумки использовалась натуральная крокодиловая кожа, а вся фурнитура выполнена из серебра.

Сумка выполнена в классическом сдержанном стиле. Цвет изделия назван «черный бриллиант». Размер аксессуара — 310 х 252 х 140 миллиметров, что делает его вместительным и удобным для повседневного использования.

Деловая сумка от российского бренда

Деловая сумка из крокодиловой кожи стоимостью 1,3 миллиона рублей выполнена из высококачественной крокодиловой кожи черного цвета и декорирован серебряной фурнитурой. Уточняется, что при создании сумки использовались уникальные технологии обработки. Модель предназначена для деловых людей, ценящих эксклюзивные изделия премиум-класса. Сумка обладает вместительным основным отделением и несколькими внутренними карманами для документов и гаджетов.

Папка для документов Aurus

Эксклюзивная папка для документов от Aurus, выполненная из натуральной кожи черного крокодила с серебряной фурнитурой оценена в 700 тысяч рублей и позиционируется как премиальное деловое решение для руководителей и коллекционеров. Изделие создано по индивидуальному заказу с использованием редких материалов.

Цвет папки обозначен как «черный бриллиант», а дизайн отличается лаконичностью и строгостью линий. Серебряные элементы подчеркивают статус владельца и дополнительно защищены от царапин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коллекция одежды, обуви и сумок под брендом Aurus впервые была представлена на выставке «Иннопром. Беларусь». Посетителям показали мужскую линию спортивной и повседневной одежды Aurus Cashmere, а также аксессуары — сумки и обувь из натуральной кожи. Сумки и обувь выполнены из натуральной кожи с фирменным логотипом. Все изделия были разработаны российскими дизайнерами и изготовлены на отечественных фабриках. Подробнее о самых ярких экземплярах в коллекции — в материале URA.RU. Мужской рюкзак AURUS из натуральной кожи крокодила Мужской рюкзак AURUS из натуральной кожи крокодила черного цвета с серебряной фурнитурой оценивается в 2,6 млн рублей. Аксессуар отличается современным дизайном, ориентированным на ежедневное использование в городских условиях. Отмечается, что при разработке изделия учитывались запросы российских покупателей на эксклюзивные и функциональные аксессуары премиум-класса. Такой рюкзак станет достойным решением для тех, кто ценит статус и комфорт. Дорожная сумка из телячьей кожи Дорожная сумка премиального бренда Aurus из телячьей кожи с отделкой из крокодила поступила в продажу. Стоимость новой модели, выполненной в цвете «черный бриллиант» с серебряной фурнитурой, составляет 1,2 миллиона рублей. Аксессуар создан для ценителей эксклюзивных изделий и подчеркивает статус владельца. Женская сумочка из крокодиловой кожи Эксклюзивная женская сумка из крокодиловой кожи черного цвета поступила также представлена в коллекции AURUS. Ее стоимость составляет 2,3 миллиона рублей. Для изготовления сумки использовалась натуральная крокодиловая кожа, а вся фурнитура выполнена из серебра. Сумка выполнена в классическом сдержанном стиле. Цвет изделия назван «черный бриллиант». Размер аксессуара — 310 х 252 х 140 миллиметров, что делает его вместительным и удобным для повседневного использования. Деловая сумка от российского бренда Деловая сумка из крокодиловой кожи стоимостью 1,3 миллиона рублей выполнена из высококачественной крокодиловой кожи черного цвета и декорирован серебряной фурнитурой. Уточняется, что при создании сумки использовались уникальные технологии обработки. Модель предназначена для деловых людей, ценящих эксклюзивные изделия премиум-класса. Сумка обладает вместительным основным отделением и несколькими внутренними карманами для документов и гаджетов. Папка для документов Aurus Эксклюзивная папка для документов от Aurus, выполненная из натуральной кожи черного крокодила с серебряной фурнитурой оценена в 700 тысяч рублей и позиционируется как премиальное деловое решение для руководителей и коллекционеров. Изделие создано по индивидуальному заказу с использованием редких материалов. Цвет папки обозначен как «черный бриллиант», а дизайн отличается лаконичностью и строгостью линий. Серебряные элементы подчеркивают статус владельца и дополнительно защищены от царапин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...