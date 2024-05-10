10 мая 2024

«Сменщик Куйвашева» остается в новом кабмине РФ

Свердловчанин Мурашко сохранился в правительстве РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, мурашко михаил
Михаила Мурашко многое связывает со Свердловской областью Фото:
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Смена правительства в России-2024

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко продолжит работу в правительстве. Его кандидатуру Госдуме предложил премьер Михаил Мишустин, говорится в официальном сообщении на сайте кабмина.

Для Свердловской области это кадровое решение интересно тем, что с конца 2023 года местная политтусовка развлекалась слухами о том, что Мурашко якобы может возглавить родной для себя регион, сменив Евгения Куйвашева. Мурашко родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург), здесь же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Федеральный Минздрав он возглавил в 2020-м.

По данным URA.RU, свердловский истеблишмент все равно находится в напряжении. Некоторые его представители ожидают, что область может задеть следующая волна кадровых перестановок.

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко продолжит работу в правительстве. Его кандидатуру Госдуме предложил премьер Михаил Мишустин, говорится в официальном сообщении на сайте кабмина. Для Свердловской области это кадровое решение интересно тем, что с конца 2023 года местная политтусовка развлекалась слухами о том, что Мурашко якобы может возглавить родной для себя регион, сменив Евгения Куйвашева. Мурашко родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург), здесь же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Федеральный Минздрав он возглавил в 2020-м. По данным URA.RU, свердловский истеблишмент все равно находится в напряжении. Некоторые его представители ожидают, что область может задеть следующая волна кадровых перестановок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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