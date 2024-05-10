«Сменщик Куйвашева» остается в новом кабмине РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко продолжит работу в правительстве. Его кандидатуру Госдуме предложил премьер Михаил Мишустин, говорится в официальном сообщении на сайте кабмина.
Для Свердловской области это кадровое решение интересно тем, что с конца 2023 года местная политтусовка развлекалась слухами о том, что Мурашко якобы может возглавить родной для себя регион, сменив Евгения Куйвашева. Мурашко родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург), здесь же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Федеральный Минздрав он возглавил в 2020-м.
По данным URA.RU, свердловский истеблишмент все равно находится в напряжении. Некоторые его представители ожидают, что область может задеть следующая волна кадровых перестановок.
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