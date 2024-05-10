«Сменщик Куйвашева» остается в новом кабмине РФ

Свердловчанин Мурашко сохранился в правительстве РФ

11 мая 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Михаила Мурашко многое связывает со Свердловской областью Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко продолжит работу в правительстве. Его кандидатуру Госдуме предложил премьер Михаил Мишустин, говорится в официальном сообщении на сайте кабмина. Для Свердловской области это кадровое решение интересно тем, что с конца 2023 года местная политтусовка развлекалась слухами о том, что Мурашко якобы может возглавить родной для себя регион, сменив Евгения Куйвашева. Мурашко родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург), здесь же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Федеральный Минздрав он возглавил в 2020-м. По данным URA.RU, свердловский истеблишмент все равно находится в напряжении. Некоторые его представители ожидают, что область может задеть следующая волна кадровых перестановок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко продолжит работу в правительстве. Его кандидатуру Госдуме предложил премьер Михаил Мишустин, говорится в официальном сообщении на сайте кабмина. Для Свердловской области это кадровое решение интересно тем, что с конца 2023 года местная политтусовка развлекалась слухами о том, что Мурашко якобы может возглавить родной для себя регион, сменив Евгения Куйвашева. Мурашко родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург), здесь же после службы в армии окончил Уральский медицинский институт. Федеральный Минздрав он возглавил в 2020-м. По данным URA.RU, свердловский истеблишмент все равно находится в напряжении. Некоторые его представители ожидают, что область может задеть следующая волна кадровых перестановок.