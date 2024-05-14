14 мая 2024

В Екатеринбурге пропала школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок может находится в любом районе города
Ребенок может находится в любом районе города Фото:

В Екатеринбурге в октябрьском районе 14 мая вышла из дома и не вернулась 13-летняя Рукиябону Абдубаннопова. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

"Пропала Абдубаннопова Рукиябону Мансур-Кизи, 13 лет, район Октябрьский, Екатеринбург. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза", — сказано в посте в группе поискового отряда "ВКонтакте".

По словам активистов, Рукиябону была одета в черную длинную безрукавку, леопардовое платье, черные колготки, светлые кроссовки и бежевый платок. Всех кто имеет информацию о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.  

Фото 13-летней Рукиябону
Фото 13-летней Рукиябону
Фото:

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В Екатеринбурге в октябрьском районе 14 мая вышла из дома и не вернулась 13-летняя Рукиябону Абдубаннопова. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт". "Пропала Абдубаннопова Рукиябону Мансур-Кизи, 13 лет, район Октябрьский, Екатеринбург. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза", — сказано в посте в группе поискового отряда "ВКонтакте". По словам активистов, Рукиябону была одета в черную длинную безрукавку, леопардовое платье, черные колготки, светлые кроссовки и бежевый платок. Всех кто имеет информацию о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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