В Екатеринбурге пропала школьница

В Екатеринбурге в октябрьском районе 14 мая вышла из дома и не вернулась 13-летняя Рукиябону Абдубаннопова. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
"Пропала Абдубаннопова Рукиябону Мансур-Кизи, 13 лет, район Октябрьский, Екатеринбург. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза", — сказано в посте в группе поискового отряда "ВКонтакте".
По словам активистов, Рукиябону была одета в черную длинную безрукавку, леопардовое платье, черные колготки, светлые кроссовки и бежевый платок. Всех кто имеет информацию о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
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