Политологи объяснили, почему замгенпрокурора РФ стал Хабаровским губернатором

Кынев: хабаровским губернатором стал бывший прокурорский из-за обстановки в крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Демешин был назначен врио губернатора из-за сложной ситуации в регионе
Дмитрий Демешин был назначен врио губернатора из-за сложной ситуации в регионе Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо ставшего министром спорта Михаила Дегтярева из-за обстановки в регионе, вызывающей опасения со стороны федеральных властей. Такое мнение выразил политолог Александр Кынев.

«Это человек [Дмитрий Демешин] совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», — заявил Кынев газете «Ведомости». Эксперт Виталий Иванов, считает, что Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя».

Помимо него, замминистра промышленности и торговли Александр Беспрозванных стал врио главы Калининградской области. Первые заместители губернаторов стали новыми руководителями в трех регионах: Кемеровскую область возглавил Илья Середюк, Курскую область — Алексей Смирнов, а Тульскую область — Дмитрий Миляев.

Серию указов о назначении подписал президент России Владимир Путин. Четверо из пяти назначенных врио губернатора учились в «школе губернаторов» — по программе развития управленческого резерва в Высшей школе государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), курируемой Кремлем, передает RT.

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Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо ставшего министром спорта Михаила Дегтярева из-за обстановки в регионе, вызывающей опасения со стороны федеральных властей. Такое мнение выразил политолог Александр Кынев. «Это человек [Дмитрий Демешин] совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», — заявил Кынев газете «Ведомости». Эксперт Виталий Иванов, считает, что Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя». Помимо него, замминистра промышленности и торговли Александр Беспрозванных стал врио главы Калининградской области. Первые заместители губернаторов стали новыми руководителями в трех регионах: Кемеровскую область возглавил Илья Середюк, Курскую область — Алексей Смирнов, а Тульскую область — Дмитрий Миляев. Серию указов о назначении подписал президент России Владимир Путин. Четверо из пяти назначенных врио губернатора учились в «школе губернаторов» — по программе развития управленческого резерва в Высшей школе государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), курируемой Кремлем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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