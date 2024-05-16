Политологи объяснили, почему замгенпрокурора РФ стал Хабаровским губернатором

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо ставшего министром спорта Михаила Дегтярева из-за обстановки в регионе, вызывающей опасения со стороны федеральных властей. Такое мнение выразил политолог Александр Кынев.
«Это человек [Дмитрий Демешин] совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», — заявил Кынев газете «Ведомости». Эксперт Виталий Иванов, считает, что Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя».
Помимо него, замминистра промышленности и торговли Александр Беспрозванных стал врио главы Калининградской области. Первые заместители губернаторов стали новыми руководителями в трех регионах: Кемеровскую область возглавил Илья Середюк, Курскую область — Алексей Смирнов, а Тульскую область — Дмитрий Миляев.
Серию указов о назначении подписал президент России Владимир Путин. Четверо из пяти назначенных врио губернатора учились в «школе губернаторов» — по программе развития управленческого резерва в Высшей школе государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), курируемой Кремлем, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.