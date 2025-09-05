В Госдуме предложили компенсировать льготникам из Москвы траты на лекарства

Компенсировать льготникам из Москвы затраты на приобретение жизненно необходимых лекарств призвали в Госдуме. Соответствующее обращение было направлено руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну на фоне роста цен на медикаменты в столичных аптеках.
«Прошу рассмотреть вопрос о стабилизации цен на лекарства в московских аптеках и принятии дополнительных мер поддержки граждан. Нужно предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов для социально незащищенных категорий граждан. Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды или коммунальных услуг», — сказано в обращении, передает РИА Новости. В документе подчеркивается, что повышение стоимости лекарств вынуждает людей экономить на своем здоровье.
Отмечается, что по данным Росстата, в прошлом году цены на медикаменты выросли в среднем на 12%. Депутаты добавили, что по отзывам жителей и результатам контрольных закупок реальный рост оказался выше официальных показателей. Покупка минимального набора базовых препаратов обходится москвичам почти в три тысячи рублей.
Ранее полностью компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума предложили в Госдуме. По словам авторов инициативы, российские пенсионеры остаются одной из самых незащищенных категорий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.