Штрафы для родителей за неисполнение своих обязанностей увеличили

В России увеличили размер штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь максимальная сумма взыскания составляет 2000 рублей вместо прежних 500. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
«Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей», — рассказал Машаров в интервью РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что размер штрафа не пересматривался с 2007 года и уже не мог в полной мере выполнять свою функцию. Он также подчеркнул, что законодательство едино для всех родителей, в том числе воспитывающих детей совместно, но проживающих раздельно. Дела о таких административных правонарушениях рассматривают территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, а в отдельных случаях — районные суды. Родители могут оспорить обвинения, если докажут надлежащее исполнение своих обязанностей или укажут на процессуальные ошибки при рассмотрении дела.
Ранее в России обсуждались инициативы о введении крупных штрафов за супружескую измену и уход из семьи при наличии детей — предлагалось наказывать нарушителей суммами до 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребенка. Такие меры, по мнению инициаторов, должны были повысить ответственность родителей и защитить интересы несовершеннолетних. До этого также рассматривались способы ужесточения контроля за выплатой алиментов, включая установление минимального уровня выплат для безработных родителей.
