ПВО отразила атаку семи дронов ВСУ в небе над Россией

Армия РФ отразила атаку дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ПВО отразила ночную атаку дронов ВСУ в небе над Россией. Было сбито семь вражеских БПЛА.
«Российское ПВО отразила атаку дронов ВСУ. В небе над Луганском сбиты семь украинских беспилотников», — сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ЛНР.
Ранее украинский БПЛА пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. Однако резервуары были на момент удара практически не заполнены и площадь возгорания минимальная.
