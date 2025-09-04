04 сентября 2025

ПВО отразила атаку семи дронов ВСУ в небе над Россией

ПВО отразила ночную атаку дронов ВСУ в небе над Россией. Было сбито семь вражеских БПЛА. 

«Российское ПВО отразила атаку дронов ВСУ. В небе над Луганском сбиты семь украинских беспилотников», — сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры ЛНР.

Ранее украинский БПЛА пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. Однако резервуары были на момент удара практически не заполнены и площадь возгорания минимальная.

