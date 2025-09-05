WSJ: США работали над планом размещения европейских войск на Украине

План по размещению иностранных военных на территории Украины разрабатывается при поддержке США и ряда союзников, сообщает журнал The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным издания, уже утвержден проект, предполагающий отправку более десяти тысяч военнослужащих, которые будут разделены на две группы: одна займется обучением украинских военных, а вторая — обеспечением безопасности. В обсуждении плана участвуют высокопоставленные американские генералы, в том числе глава американского командования НАТО.
«Эти планы были разработаны с участием ряда американских генералов, участвовавших в обсуждениях. В том числе главы американского командования НАТО по операциям организации Североатлантического договора», — приводит The Wall Street Journal слова своего источника.
В Париже прошла встреча так называемой «коалиции желающих», объединяющей страны, выступающие за расширение военной поддержки Киева. Заседание состоялось в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, участники встречи договорились усилить обороноспособность Украины до такой степени, чтобы она стала «дикобразом» и была «защищена» даже после завершения текущего конфликта.
