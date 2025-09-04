ЕР сменит главу реготделения в Хакасии, если проиграет на выборах

«Единая Россия» может сменить главу реготделения в Хакасии, если проиграет коммунистке Елене Гопиной на выборах мэра Черногорска (второй по величине город республики). Такой вариант развития событий обсуждают на федеральном уровне, уверен источник URA.RU, близкий к администраторам выборов. Отделение ЕР и Верховный совет республики возглавляет Сергей Сокол.
Борьба за «угольную столицу» развернулась между тремя основными кандидатами. На место главы претендуют официальный кандидат от ЕР, депутат Вячеслав Финогенов, поддерживаемая губернатором Валентином Коноваловым коммунистка Елена Гопина, а также человек бывшего мэра города Руслан Попович, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца после скандального выхода из «Единой России». Эксперты до сих пор не берутся предугадывать исход кампании.
«Черногорск — второй по величине город в Хакасии, конечно, с учетом конкурентной кампании здесь могут быть сделаны самые серьезные выводы, вплоть до смены секретаря партии», — говорит источник агентства из ЕР на условиях анонимности.
К другим причинам потенциальной отставки Сокола инсайдеры относят и неудовлетворительное положение дел в самом отделении партии. По словам источников, у Сокола испортились отношения с двумя крупнейшими спонсорами республиканской ячейки — главами холдингов «Аян» и «Саянмолоко», миллиардерами Геннадием Нежевцом и Валерием Левицким. Это одни из самых богатых людей республики. Официально в Хакасии три миллиардера. Несколько месяцев назад Нежевец даже демонстративно покинул президиум политсовета ЕР, что стало свидетельством внутрипартийных конфликтов.
Уход Сокола из Хакасии произойдет только вместе с ротацией Коновалова, полагает местный политолог Александр Бортников. «Сокол — единственный, кто сегодня может оппонировать губернатору. Убрав его, образуется политическая пустота, которая не сыграет в пользу „Единой России“. Проигрыш в Черногорске будет минусом в досье Сокола, но вряд ли это повлечет сиюминутные последствия, сказал эксперт», — сказал Бортников.
Пресс-секретарь Сокола Елена Юрьева сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть нашу информацию. В пресс-службе отделения ЕР сообщили, что не посвящены в подобные обсуждения.
Ранее мы сообщали о конфликтах во время праймериз «Единой России» на выборах в мэры Черногорска. Из-за внутренних споров единороссы потеряли контроль над предварительным голосованием. Кандидаты от Сокола и экс-мэра Василия Белоногова проиграли несогласованному Вячеславу Финогенову, главе крестьянско-фермерского хозяйства и депутату думы Черногорска.
