Россиянам раскрыли, что можно предпринять на фоне грядущего подорожания доллара

В августе национальная валюта перешла к умеренному ослаблению. Что будет с рублем к концу года и какую стратегию выбрать для сохранения сбережений, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
«Ожидается, что рубль продолжит демонстрировать тенденцию к снижению в осенний период. К концу года курс доллара может достичь отметки около 86 рублей, а евро — приблизиться к уровню 100 рублей. Между тем интерес инвесторов к рублевой ликвидности снизится на фоне уменьшения привлекательности долговых инструментов в российской валюте», — сообщил Зварич агентству «Прайм» и советует рассмотреть несколько возможностей вложения средств для защиты сбережений.
Специалист рекомендует рассмотреть ряд вариантов инвестирования с целью сохранения капитала. Одним из наиболее доступных решений является размещение средств на депозитах в иностранной валюте. В настоящее время банки предлагают по вкладам в юанях более высокие процентные ставки по сравнению с вкладами в валютах государств, признанных недружественными.
Еще одной альтернативой являются замещающие облигации. Хотя расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях, размер выплат привязан к курсам ведущих мировых валют. Это позволяет инвестировать в инструменты, номинированные в долларах и евро, не подвергаясь при этом существенным геополитическим рискам.
Третий вариант — приобретение фьючерсов на драгоценные металлы, номинированных в иностранной валюте. Как отмечает аналитик, данный инструмент отличается повышенным уровнем риска: при неблагоприятном изменении цен как на металл, так и на рубль, недостаточно эффективное управление позицией может привести к значительным финансовым потерям.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости реформы Международного валютного фонда. Он отметил, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран.
