Впервые в истории однополая* пара выступит в танцах на льду в Финляндии

Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг стали первым в истории однополым* дуэтом, официально допущенным к соревнованиям
Фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг стали первым в истории однополым* дуэтом, официально допущенным к соревнованиям

В Финляндии впервые в истории однополый (относится к движению ЛГБТ, запрещенному в России) дуэт выступит на официальном турнире по танцам на льду. Дуэт на внутренних соревнованиях после изменения национальных правил представят 19-летняя финская фигуристка Эмма Аалто и 20-летняя британская спортсменка Милли Коллинг.

«Финская ассоциация фигурного катания весной выступила с инициативой изменения правил, благодаря которому пара в будущем будет участвовать в соревнованиях в Финляндии, отличных от пар мужчина-женщина», — сообщает Kirkko ja kaupunki.

По информации издания, Федерация фигурного катания Финляндии пересмотрела регламент и разрешила дуэтам состоять не только из мужчины и женщины. Теперь участников будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б». На данный момент в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) изменений не планируется.

Ранее Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе. Однако Международный союз биатлонистов такую возможность для российских спортсменов исключил

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября 2025 года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

*относится к движению ЛГБТ, которое запрещено на территории РФ

