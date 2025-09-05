Впервые в истории однополая* пара выступит в танцах на льду в Финляндии

В Финляндии впервые в истории однополый (относится к движению ЛГБТ, запрещенному в России) дуэт выступит на официальном турнире по танцам на льду. Дуэт на внутренних соревнованиях после изменения национальных правил представят 19-летняя финская фигуристка Эмма Аалто и 20-летняя британская спортсменка Милли Коллинг.
«Финская ассоциация фигурного катания весной выступила с инициативой изменения правил, благодаря которому пара в будущем будет участвовать в соревнованиях в Финляндии, отличных от пар мужчина-женщина», — сообщает Kirkko ja kaupunki.
По информации издания, Федерация фигурного катания Финляндии пересмотрела регламент и разрешила дуэтам состоять не только из мужчины и женщины. Теперь участников будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б». На данный момент в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) изменений не планируется.
Ранее Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе. Однако Международный союз биатлонистов такую возможность для российских спортсменов исключил.
Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября 2025 года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.
*относится к движению ЛГБТ, которое запрещено на территории РФ
