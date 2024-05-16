Лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей

Известный российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров столкнулся с финансовыми трудностями. Налоговая служба предъявила ему счет на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.
"На днях Шнурову пришла весточка от ФНС с долгом в 4 591 764 рубля", — написал telegram-канал Mash. Там добавили, что артист владеет сейчас одним ИП, при этом ранее на него были записаны ещё шесть ООО, которые он покинул.
Ранее с проблемами из-за невыплаченных налогов столкнулся звезда сериала «Слово Пацана» скандально известный актер Никита Кологривый. У него образовался долг перед Федеральной налоговой службой России на сумму около 1,4 миллиона рублей. Артисту пригрозили штрафом и арестом банковского счета.
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