Лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей

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Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 миллиона рублей
Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 миллиона рублей Фото:

Известный российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров столкнулся с финансовыми трудностями. Налоговая служба предъявила ему счет на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.

"На днях Шнурову пришла весточка от ФНС с долгом в 4 591 764 рубля", — написал telegram-канал Mash. Там добавили, что артист владеет сейчас одним ИП, при этом ранее на него были записаны ещё шесть ООО, которые он покинул.

Ранее с проблемами из-за невыплаченных налогов столкнулся звезда сериала «Слово Пацана» скандально известный актер Никита Кологривый. У него образовался долг перед Федеральной налоговой службой России на сумму около 1,4 миллиона рублей. Артисту пригрозили штрафом и арестом банковского счета.

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Известный российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров столкнулся с финансовыми трудностями. Налоговая служба предъявила ему счет на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. "На днях Шнурову пришла весточка от ФНС с долгом в 4 591 764 рубля", — написал telegram-канал Mash. Там добавили, что артист владеет сейчас одним ИП, при этом ранее на него были записаны ещё шесть ООО, которые он покинул. Ранее с проблемами из-за невыплаченных налогов столкнулся звезда сериала «Слово Пацана» скандально известный актер Никита Кологривый. У него образовался долг перед Федеральной налоговой службой России на сумму около 1,4 миллиона рублей. Артисту пригрозили штрафом и арестом банковского счета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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