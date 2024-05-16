Выпускники сургутских школ раскрыли, в какие вузы хотят поступать

Большинство сургутских выпускников выбрали основным итоговым предметом на экзаменах 2024 года информатику. Дальнейшее обучение они хотят продолжить в направлении, связанном с цифровыми технологиями. Об этом URA.RU сообщила директор департамента образования города Ирина Замятина.
«54 процента детей будут сдавать информатику. Это говорит о том, что цифровые технологии шагнули далеко вперед и дети чествуют себя уверенно. Это здорово», — сообщила Замятина.
Всего же в Сургуте итоговую аттестацию 2024 года пройдут более 7 тысяч выпускников. 5 тысяч девятиклассников и 2,5 тысячи одиннадцатиклассников. При этом если раньше девятиклассники выбирали гуманитарные направления и чаще сдавали обществознание, то сейчас их привлекаю цифровые технологии. Потянулись к вычислениям и одиннадцатиклассники. «Выпускники выбирали базовый уровень математики, и он был наиболее востребован, то на сегодня профильный уровень лидирует. Дети планируют поступать в вузы инженерной направленности и технической направленности», — добавила Замятина.
Ранее URA.RU сообщало, что большинство выпускников ХМАО выбирают технические дисциплины. На втором месте у нас информатика, на третьем – биология, на четвертом – физика, и замыкает пятерку самых востребованных химия.
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