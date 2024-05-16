Стали известны самые популярные предметы среди школьников ХМАО для сдачи ЕГЭ в 2024 году

Среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году, наибольшей популярностью пользуются технические дисциплины. Об этом рассказала замдиректора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко в прямом эфире Центра управления регионом.
«Очень отрадно, что в этом году впервые все они [экзамены, которые выбирают школьники] – технические. На втором месте у нас информатика, на третьем – биология, на четвертом – физика, и замыкает пятерку самых востребованных химия. Судя по результатам, мы понимаем, что у нас будет значительно прибавляться количество инженеров, айтишников и медиков», – сказала Инна Святченко.
Первое место по популярности в качестве допэкзамена на ЕГЭ занимает обществознание. Это связано с тем, что этот предмет требуется для поступления в большинство вузов, как гуманитарные, так и технические и управленческие, отметила замдиректора.
Ранее аналитики назвали самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году. В топ также попали биология, химия и обществознание.
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