16 мая 2024

Стали известны самые популярные предметы среди школьников ХМАО для сдачи ЕГЭ в 2024 году

В ХМАО школьники выбирают технические предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди выпускников ХМАО наибольшей популярностью пользуется обществознание и технические науки
Среди выпускников ХМАО наибольшей популярностью пользуется обществознание и технические науки Фото:

Среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году, наибольшей популярностью пользуются технические дисциплины. Об этом рассказала замдиректора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко в прямом эфире Центра управления регионом.

«Очень отрадно, что в этом году впервые все они [экзамены, которые выбирают школьники] – технические. На втором месте у нас информатика, на третьем – биология, на четвертом – физика, и замыкает пятерку самых востребованных химия. Судя по результатам, мы понимаем, что у нас будет значительно прибавляться количество инженеров, айтишников и медиков», – сказала Инна Святченко.

Первое место по популярности в качестве допэкзамена на ЕГЭ занимает обществознание. Это связано с тем, что этот предмет требуется для поступления в большинство вузов, как гуманитарные, так и технические и управленческие, отметила замдиректора.

Ранее аналитики назвали самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году. В топ также попали биология, химия и обществознание.

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Среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году, наибольшей популярностью пользуются технические дисциплины. Об этом рассказала замдиректора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко в прямом эфире Центра управления регионом. «Очень отрадно, что в этом году впервые все они [экзамены, которые выбирают школьники] – технические. На втором месте у нас информатика, на третьем – биология, на четвертом – физика, и замыкает пятерку самых востребованных химия. Судя по результатам, мы понимаем, что у нас будет значительно прибавляться количество инженеров, айтишников и медиков», – сказала Инна Святченко. Первое место по популярности в качестве допэкзамена на ЕГЭ занимает обществознание. Это связано с тем, что этот предмет требуется для поступления в большинство вузов, как гуманитарные, так и технические и управленческие, отметила замдиректора. Ранее аналитики назвали самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году. В топ также попали биология, химия и обществознание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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