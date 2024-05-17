Пропавший в начале весны свердловчанин найден мертвым

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Розыском пропавшего занимались сотрудники полиции
Розыском пропавшего занимались сотрудники полиции Фото:

Пропавший в Первоуральске (Свердловская область) 33-летний Дмитрий Хмелев найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте отряда.

Дмитрий Хмелев пропал 2 марта. Для поисков пропавшего волонтеры собирали помощников со всего города. Розыском пропавшего также занимались сотрудники ОМВД России «Первоуральский».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют смерть мужчины. 

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Пропавший в Первоуральске (Свердловская область) 33-летний Дмитрий Хмелев найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте отряда. Дмитрий Хмелев пропал 2 марта. Для поисков пропавшего волонтеры собирали помощников со всего города. Розыском пропавшего также занимались сотрудники ОМВД России «Первоуральский». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют смерть мужчины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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