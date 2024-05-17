Пропавший в начале весны свердловчанин найден мертвым

Розыском пропавшего занимались сотрудники полиции
Пропавший в Первоуральске (Свердловская область) 33-летний Дмитрий Хмелев найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте отряда.
Дмитрий Хмелев пропал 2 марта. Для поисков пропавшего волонтеры собирали помощников со всего города. Розыском пропавшего также занимались сотрудники ОМВД России «Первоуральский».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют смерть мужчины.
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