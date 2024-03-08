В Первоуральске (Свердловская область) пропал 33-летний Дмитрий Хмелев. Его местоположение неизвестно со 2 марта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к горожанам, призвав их участвовать в поисках.
«Внимание! Автономные задачи! Нам очень нужна помощь всех жителей города Первоуральска, Свердловская область, по поиску Хмелева Дмитрия Михайловича, 33 года… Его местоположение неизвестно со 2 марта», — написали волонтеры на странице в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры и добровольцы начнут поиски мужчины утром 10 марта.
Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52 или 112.
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