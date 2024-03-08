08 марта 2024

Жителя Первоуральска не могут найти неделю, объявлен всеобщий сбор. Фото

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Волонтеры собирают добровольцев на поиски пропавшего (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пропал 33-летний Дмитрий Хмелев. Его местоположение неизвестно со 2 марта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к горожанам, призвав их участвовать в поисках.

«Внимание! Автономные задачи! Нам очень нужна помощь всех жителей города Первоуральска, Свердловская область, по поиску Хмелева Дмитрия Михайловича, 33 года… Его местоположение неизвестно со 2 марта», — написали волонтеры на странице в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры и добровольцы начнут поиски мужчины утром 10 марта.

Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

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В Первоуральске (Свердловская область) пропал 33-летний Дмитрий Хмелев. Его местоположение неизвестно со 2 марта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к горожанам, призвав их участвовать в поисках. «Внимание! Автономные задачи! Нам очень нужна помощь всех жителей города Первоуральска, Свердловская область, по поиску Хмелева Дмитрия Михайловича, 33 года… Его местоположение неизвестно со 2 марта», — написали волонтеры на странице в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры и добровольцы начнут поиски мужчины утром 10 марта. Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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