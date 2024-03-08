Жителя Первоуральска не могут найти неделю, объявлен всеобщий сбор. Фото

09 марта 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Волонтеры собирают добровольцев на поиски пропавшего (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) пропал 33-летний Дмитрий Хмелев. Его местоположение неизвестно со 2 марта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к горожанам, призвав их участвовать в поисках. «Внимание! Автономные задачи! Нам очень нужна помощь всех жителей города Первоуральска, Свердловская область, по поиску Хмелева Дмитрия Михайловича, 33 года… Его местоположение неизвестно со 2 марта», — написали волонтеры на странице в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры и добровольцы начнут поиски мужчины утром 10 марта. Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52 или 112. Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_39894)

В Первоуральске (Свердловская область) пропал 33-летний Дмитрий Хмелев. Его местоположение неизвестно со 2 марта. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к горожанам, призвав их участвовать в поисках. «Внимание! Автономные задачи! Нам очень нужна помощь всех жителей города Первоуральска, Свердловская область, по поиску Хмелева Дмитрия Михайловича, 33 года… Его местоположение неизвестно со 2 марта», — написали волонтеры на странице в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры и добровольцы начнут поиски мужчины утром 10 марта. Рост молодого человека — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-рыжие, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку. Если вам известно о его местоположении, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52 или 112.