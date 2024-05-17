В Салехарде планируют благоустроить двор

В Салехарде (ЯНАО) на улице Зои Космодемьянской, 37 благоустроят территорию дома. В планах — уложить новый асфальт и произвести озеленение. Об этом сообщила администрация города.
«Субботнее утро у жителей дома №37 по улице Зои Космодемьянской началось со встречи с представителями администрации города. На повестке — вопрос благоустройства двора. Договорились уложить новый асфальт, обустроить бордюры и оставить озеленение», — написали власти города в telegram-канале.
Инициатива встречи принадлежит жителям дома. По словам администрации, ямальцы подготовили и представили целый план обустройства территории, который был единогласно одобрен на общем собрании. От тротуаров жители дома отказались из-за небольшой площади двора. Отмечается, что согласованная концепция ляжет в основу разработки проектной документации.
Пресс-служба окружного правительства рассказала, что в ЯНАО подрядчики заключили контракты для работ по благоустройству территорий в муниципалитетах. Работы будут вестись на 16 объектах. В частности, в Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, а в Харпе появится детская научная площадка.
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В Салехарде (ЯНАО) на улице Зои Космодемьянской, 37 благоустроят территорию дома. В планах — уложить новый асфальт и произвести озеленение. Об этом сообщила администрация города. «Субботнее утро у жителей дома №37 по улице Зои Космодемьянской началось со встречи с представителями администрации города. На повестке — вопрос благоустройства двора. Договорились уложить новый асфальт, обустроить бордюры и оставить озеленение», — написали власти города в telegram-канале. Инициатива встречи принадлежит жителям дома. По словам администрации, ямальцы подготовили и представили целый план обустройства территории, который был единогласно одобрен на общем собрании. От тротуаров жители дома отказались из-за небольшой площади двора. Отмечается, что согласованная концепция ляжет в основу разработки проектной документации. Пресс-служба окружного правительства рассказала, что в ЯНАО подрядчики заключили контракты для работ по благоустройству территорий в муниципалитетах. Работы будут вестись на 16 объектах. В частности, в Салехарде крупное строительство развернется на набережной реки Полябта, а в Харпе появится детская научная площадка.