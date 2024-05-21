В центре одного из городов ЯНАО приступили к ремонту дорог

В Тарко-Сале отремонтируют улицу в центре города

22 мая 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

На участке возле дороги планируют улучшение тротуаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) приступили к ремонту дорог на улице Мезенцева. На участке планируют обновить тротуары и освящения. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин. «Первый капитальный ремонт дороги в этом сезоне начался. Сегодня подрядная организация приступила к работам на улице Мезенцева. Этим летом построим здесь дорогу совершенно нового качества на участке от пересечения с улицы Геологов до улицы Мира. Это будет первый этап масштабного ремонта одной из центральных улиц города», — написал Колодин в telegram-канале. Работу на этом участке дороги будут вести поэтапно, чтобы не перекрывать все подъездные пути. Комплексный подход предполагает также улучшения тротуаров, освещения, ограждения, впервые здесь появится ливневая система. Дорожные службы приступили к завершающему этапу ремонта дороги от границы ЯНАО до Губкинского. Из-за этого на участке трассы организовали реверсивное движение. Помимо обновления дорожного полотна, в 2024 году там отремонтируют 10 мостов и 27 водопропускных труб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале (ЯНАО) приступили к ремонту дорог на улице Мезенцева. На участке планируют обновить тротуары и освящения. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин. «Первый капитальный ремонт дороги в этом сезоне начался. Сегодня подрядная организация приступила к работам на улице Мезенцева. Этим летом построим здесь дорогу совершенно нового качества на участке от пересечения с улицы Геологов до улицы Мира. Это будет первый этап масштабного ремонта одной из центральных улиц города», — написал Колодин в telegram-канале. Работу на этом участке дороги будут вести поэтапно, чтобы не перекрывать все подъездные пути. Комплексный подход предполагает также улучшения тротуаров, освещения, ограждения, впервые здесь появится ливневая система. Дорожные службы приступили к завершающему этапу ремонта дороги от границы ЯНАО до Губкинского. Из-за этого на участке трассы организовали реверсивное движение. Помимо обновления дорожного полотна, в 2024 году там отремонтируют 10 мостов и 27 водопропускных труб.