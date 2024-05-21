Глава Кусинского района Лысяков пойдет на второй срок

22 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Депутатам предстоит выбрать глав двух муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Кусинского района Челябинской области Лысяков подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета, который состоится 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. «На участие в конкурсе поданы пакеты документов от трех кандидатов. Среди них — действующий глава района Юрий Лысяков», — сообщили в администрации. Лысяков был избран главой района на пять лет в мае 2019 года. До этого работал заместителем главы. Отбор кандидатов на пост главы состоится 29 мая. В конкурсной комиссии шесть человек. Райсобрание представляют три депутата — Евгений Шибаков, Сергей Огурцов и Ольга Плаксина. Губернатор назначил в комиссию своего заместителя Станислава Мошарова, советника Владимира Мякуша и депутата заксобрания региона Татьяну Кузнецову. По итогам работы конкурсной комиссии из трех кандидатов будет отобрано не менее двух претендентов на должность главы. Из их числа нового руководителя района выберут депутаты райсобрания. Также выборы главы после ухода мэра Андрея Фалейчика на должность вице-губернатора состоятся в Копейске. Там на конкурс было подано пять заявок. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 4 июня. Фаворитом, по данным URA.RU, считается исполняющая обязанности главы вице-мэр по социальному развитию Светлана Логанова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Кусинского района Челябинской области Лысяков подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета, который состоится 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. «На участие в конкурсе поданы пакеты документов от трех кандидатов. Среди них — действующий глава района Юрий Лысяков», — сообщили в администрации. Лысяков был избран главой района на пять лет в мае 2019 года. До этого работал заместителем главы. Отбор кандидатов на пост главы состоится 29 мая. В конкурсной комиссии шесть человек. Райсобрание представляют три депутата — Евгений Шибаков, Сергей Огурцов и Ольга Плаксина. Губернатор назначил в комиссию своего заместителя Станислава Мошарова, советника Владимира Мякуша и депутата заксобрания региона Татьяну Кузнецову. По итогам работы конкурсной комиссии из трех кандидатов будет отобрано не менее двух претендентов на должность главы. Из их числа нового руководителя района выберут депутаты райсобрания. Также выборы главы после ухода мэра Андрея Фалейчика на должность вице-губернатора состоятся в Копейске. Там на конкурс было подано пять заявок. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 4 июня. Фаворитом, по данным URA.RU, считается исполняющая обязанности главы вице-мэр по социальному развитию Светлана Логанова.