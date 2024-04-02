В челябинском районе стартовали выборы главы

02 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Выбирать главу Кусинского района будут депутаты райсобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кусинском районе (Челябинская область) местные депутаты объявили о начале процедур по выбору нового главы района. Это следует из документации, размещенной на официальном портале муниципалитета. «Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кусинского муниципального района. Конкурс проводится 30 мая 2024 года в городе Куса», — сказано в соответствующем решении райсобрания. Выборы проводятся в два этапа. Первый — это конкурс претендентов, именно он состоится 30 мая. Документы от претендентов для участия в конкурсе принимаются с 8 по 17 апреля включительно. На втором этапе из двух наиболее достойно проявивших себя на конкурсе претендентов депутаты выберут главу. Конкурс будет проводить специально для этого созданная комиссия из шести человек. Три из них назначены из числа депутатов райсобрания. Это председатель собрания Евгений Шибаков, а также депутаты Сергей Огурцов и Ольга Плаксина. Еще трех членов комиссии предстоит назначить губернатору региона. Главой Кусинского района с 2019 года является Юрий Лысяков. Его срок на этом посту истекает в июне. На данный момент публично о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок, Лысяков не заявлял. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кусинском районе (Челябинская область) местные депутаты объявили о начале процедур по выбору нового главы района. Это следует из документации, размещенной на официальном портале муниципалитета. «Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кусинского муниципального района. Конкурс проводится 30 мая 2024 года в городе Куса», — сказано в соответствующем решении райсобрания. Выборы проводятся в два этапа. Первый — это конкурс претендентов, именно он состоится 30 мая. Документы от претендентов для участия в конкурсе принимаются с 8 по 17 апреля включительно. На втором этапе из двух наиболее достойно проявивших себя на конкурсе претендентов депутаты выберут главу. Конкурс будет проводить специально для этого созданная комиссия из шести человек. Три из них назначены из числа депутатов райсобрания. Это председатель собрания Евгений Шибаков, а также депутаты Сергей Огурцов и Ольга Плаксина. Еще трех членов комиссии предстоит назначить губернатору региона. Главой Кусинского района с 2019 года является Юрий Лысяков. Его срок на этом посту истекает в июне. На данный момент публично о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок, Лысяков не заявлял.