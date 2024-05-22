Глава ТПП Катырин: Россия готова предложить уникальные разработки за рубежом

22 мая 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

У России есть уникальные продукты и технологические решения, которых нет у других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может успешно экспортировать свои технологии и разработки зарубежным странам, уверен президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости активного продвижения отечественной продукции за рубежом, которое он сделал в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Прошу АСИ активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших отечественных практик, брендов, проектов <…> Надо идти по пути кооперации с дружественными странами. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран», — сказал глава Путин. Отечественные разработчики часто занимают призовые места в мировых соревнованиях по передовым технологиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комментируя заявление главы государства, Катырин рассказал URA.RU, что у России есть уникальные продукты и технологические решения, которых нет у других стран. «Речь идет не только о физических товарах, таких как продовольствие или техника, но и о технологических разработках», — сказал президент ТПП. Он напомнил, что в рамках БРИКС четвертый год подряд проводится конкурс на лучшие передовые практики. Отечественные специалисты, как отметил Катырин, занимают там призовые места, например с разработками в области подводной робототехники, которая связана с гражданской сферой. По его словам, уникальные технологии, которыми обладает Россия, могут быть предложены дружественным странам. «Существует стереотип, навязанный Западом, что Россия — сырьевая страна, ассоциирующаяся только с нефтяными вышками и ядерным оружием. Однако если взглянуть на статистику внешнеэкономической деятельности, доля сырьевых товаров уменьшается, а значимость технологических продуктов и разработок возрастает. Это свидетельствует о стремлении к технологической независимости. Под давлением санкций мы вынуждены сами разрабатывать и производить необходимые товары, что в конечном счете способствует нашему развитию», — сказал глава ТПП. По его словам, если взглянуть на статистику внешнеэкономической деятельности, становится очевидно, что доля сырьевых товаров уменьшается, а значимость технологических продуктов и разработок возрастает. «Это свидетельствует о стремлении к технологической независимости», — заметил Катырин. При этом он указал на важность недопущения того, чтобы замещение европейских товаров привело к полной зависимости от поставок из Китая. Путин заявил, что чем эффективнее Россия будет развивать технологические решения, тем труднее будет недружественным странам мешать нашей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как заявил президент Путин на заседании наблюдательного совета АСИ, чем эффективнее Россия будет развивать технологические решения, тем труднее будет недружественным странам мешать нашей стране. Глава государства высказал также уверенность, что эффективные решения будут востребованы, несмотря ни на какие ограничения. «При этом, конечно, вопросы нашей внутренней повестки, участие в реализации нацпроектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ», — сказал глава государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может успешно экспортировать свои технологии и разработки зарубежным странам, уверен президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости активного продвижения отечественной продукции за рубежом, которое он сделал в среду на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Прошу АСИ активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших отечественных практик, брендов, проектов <…> Надо идти по пути кооперации с дружественными странами. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран», — сказал глава Путин. Комментируя заявление главы государства, Катырин рассказал URA.RU, что у России есть уникальные продукты и технологические решения, которых нет у других стран. Он напомнил, что в рамках БРИКС четвертый год подряд проводится конкурс на лучшие передовые практики. Отечественные специалисты, как отметил Катырин, занимают там призовые места, например с разработками в области подводной робототехники, которая связана с гражданской сферой. По его словам, уникальные технологии, которыми обладает Россия, могут быть предложены дружественным странам. «Существует стереотип, навязанный Западом, что Россия — сырьевая страна, ассоциирующаяся только с нефтяными вышками и ядерным оружием. Однако если взглянуть на статистику внешнеэкономической деятельности, доля сырьевых товаров уменьшается, а значимость технологических продуктов и разработок возрастает. Это свидетельствует о стремлении к технологической независимости. Под давлением санкций мы вынуждены сами разрабатывать и производить необходимые товары, что в конечном счете способствует нашему развитию», — сказал глава ТПП. По его словам, если взглянуть на статистику внешнеэкономической деятельности, становится очевидно, что доля сырьевых товаров уменьшается, а значимость технологических продуктов и разработок возрастает. «Это свидетельствует о стремлении к технологической независимости», — заметил Катырин. При этом он указал на важность недопущения того, чтобы замещение европейских товаров привело к полной зависимости от поставок из Китая. Как заявил президент Путин на заседании наблюдательного совета АСИ, чем эффективнее Россия будет развивать технологические решения, тем труднее будет недружественным странам мешать нашей стране. Глава государства высказал также уверенность, что эффективные решения будут востребованы, несмотря ни на какие ограничения. «При этом, конечно, вопросы нашей внутренней повестки, участие в реализации нацпроектов должны оставаться в центре безусловного внимания АСИ», — сказал глава государства.