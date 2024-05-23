Власти назвали условие, при котором отремонтируют проспект Ленина

Ремонт проспекта Ленина на участке от Сакко и Ванцетти до Московской в Екатеринбурге смогут провести в случае, если будут выделены дополнительные деньги из бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов во время обхода проблемных точек с журналистами.
«Рано пока об этом говорить. Надеюсь, при корректировке бюджета дополнительные средства появятся», — сказал Бубнов. Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти», возможно, передвинут за перекресток, добавил он.
Бубнов отметил, что ремонтную зону можно будет увеличить и продлить только при наличии финансирования. Ранее URA.RU рассказало, что участок дороги Радищева — Куйбышева в Екатеринбурге
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