Власти назвали условие, при котором отремонтируют проспект Ленина

Улицу в центре Екатеринбурга отремонтируют только за дополнительные деньги
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Участок отремонтируют только при условии дополнительного финансирования Фото:

Ремонт проспекта Ленина на участке от Сакко и Ванцетти до Московской в Екатеринбурге смогут провести в случае, если будут выделены дополнительные деньги из бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов во время обхода проблемных точек с журналистами.

«Рано пока об этом говорить. Надеюсь, при корректировке бюджета дополнительные средства появятся», — сказал Бубнов. Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти», возможно, передвинут за перекресток, добавил он.

Бубнов отметил, что ремонтную зону можно будет увеличить и продлить только при наличии финансирования. Ранее URA.RU рассказало, что участок дороги Радищева — Куйбышева в Екатеринбурге отремонтируют раньше срока.

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Ремонт проспекта Ленина на участке от Сакко и Ванцетти до Московской в Екатеринбурге смогут провести в случае, если будут выделены дополнительные деньги из бюджета. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов во время обхода проблемных точек с журналистами. «Рано пока об этом говорить. Надеюсь, при корректировке бюджета дополнительные средства появятся», — сказал Бубнов. Трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти», возможно, передвинут за перекресток, добавил он. Бубнов отметил, что ремонтную зону можно будет увеличить и продлить только при наличии финансирования. Ранее URA.RU рассказало, что участок дороги Радищева — Куйбышева в Екатеринбурге отремонтируют раньше срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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