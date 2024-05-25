Шестиклассницу изнасиловал в машине житель Подмосковья

Shot: под Мытищами мужчина изнасиловал школьницу в машине
© Служба новостей «URA.RU»
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Изнасиловавшего 13-летнюю девочку посадили в СИЗО на два месяца
Изнасиловавшего 13-летнюю девочку посадили в СИЗО на два месяца Фото:

Под Мытищами житель Подмосковья силой затащил в свою машину девочку и надругался над ней. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Тринадцатилетняя Алиса накануне днем шла от дома в дачном поселке под Мытищами и увидела в конце улицы черную иномарку — китайский седан Kaiyi e5 <...> Сидевший внутри мужчина схватил девочку за руку и силой затащил в машину, где изнасиловал» — сообщают авторы канала. Сразу после инцидента девочка прибежала домой и все рассказала маме. Отмечается, что как только нападавший увидел школьницу, он сразу начал ей угрожать. 

Мучину быстро задержали, Мытищинский суд отправил его в СИЗО на два месяца, Против извращенца завели уголовное дело по факту изнасилования. 

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Под Мытищами житель Подмосковья силой затащил в свою машину девочку и надругался над ней. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тринадцатилетняя Алиса накануне днем шла от дома в дачном поселке под Мытищами и увидела в конце улицы черную иномарку — китайский седан Kaiyi e5 <...> Сидевший внутри мужчина схватил девочку за руку и силой затащил в машину, где изнасиловал» — сообщают авторы канала. Сразу после инцидента девочка прибежала домой и все рассказала маме. Отмечается, что как только нападавший увидел школьницу, он сразу начал ей угрожать.  Мучину быстро задержали, Мытищинский суд отправил его в СИЗО на два месяца, Против извращенца завели уголовное дело по факту изнасилования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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