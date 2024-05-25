Шестиклассницу изнасиловал в машине житель Подмосковья

Под Мытищами житель Подмосковья силой затащил в свою машину девочку и надругался над ней. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Тринадцатилетняя Алиса накануне днем шла от дома в дачном поселке под Мытищами и увидела в конце улицы черную иномарку — китайский седан Kaiyi e5 <...> Сидевший внутри мужчина схватил девочку за руку и силой затащил в машину, где изнасиловал» — сообщают авторы канала. Сразу после инцидента девочка прибежала домой и все рассказала маме. Отмечается, что как только нападавший увидел школьницу, он сразу начал ей угрожать.
Мучину быстро задержали, Мытищинский суд отправил его в СИЗО на два месяца, Против извращенца завели уголовное дело по факту изнасилования.
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