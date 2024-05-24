24 мая 2024

В ХМАО загорелись дачные дома в СНТ

В Нижневартовске загорелись два дома в СНТ «Березка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь тушили 18 пожарных Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) загорелись два дома, теплицы и хозпостройки в СНТ «Березка». Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

«Сегодня в Нижневартовске пожарные МЧС Югры тушили несколько строений в дачном кооперативе. В 17:35 поступило сообщение о возгорании двух дачных домов, двух теплиц и хозпостройки в садово-огородническом товариществе „Березка“», — написало ведомство в telegram-канале.

Открытое горение было ликвидировано в 18:28. В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.

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В Нижневартовске (ХМАО) загорелись два дома, теплицы и хозпостройки в СНТ «Березка». Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. «Сегодня в Нижневартовске пожарные МЧС Югры тушили несколько строений в дачном кооперативе. В 17:35 поступило сообщение о возгорании двух дачных домов, двух теплиц и хозпостройки в садово-огородническом товариществе „Березка“», — написало ведомство в telegram-канале. Открытое горение было ликвидировано в 18:28. В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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