В ХМАО загорелись дачные дома в СНТ

Огонь тушили 18 пожарных
В Нижневартовске (ХМАО) загорелись два дома, теплицы и хозпостройки в СНТ «Березка». Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
«Сегодня в Нижневартовске пожарные МЧС Югры тушили несколько строений в дачном кооперативе. В 17:35 поступило сообщение о возгорании двух дачных домов, двух теплиц и хозпостройки в садово-огородническом товариществе „Березка“», — написало ведомство в telegram-канале.
Открытое горение было ликвидировано в 18:28. В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.
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