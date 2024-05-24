В ХМАО загорелись дачные дома в СНТ

В Нижневартовске загорелись два дома в СНТ «Березка»

25 мая 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Огонь тушили 18 пожарных Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) загорелись два дома, теплицы и хозпостройки в СНТ «Березка». Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. «Сегодня в Нижневартовске пожарные МЧС Югры тушили несколько строений в дачном кооперативе. В 17:35 поступило сообщение о возгорании двух дачных домов, двух теплиц и хозпостройки в садово-огородническом товариществе „Березка“», — написало ведомство в telegram-канале. Открытое горение было ликвидировано в 18:28. В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причину возгорания установят органы дознания МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) загорелись два дома, теплицы и хозпостройки в СНТ «Березка». Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. «Сегодня в Нижневартовске пожарные МЧС Югры тушили несколько строений в дачном кооперативе. В 17:35 поступило сообщение о возгорании двух дачных домов, двух теплиц и хозпостройки в садово-огородническом товариществе „Березка“», — написало ведомство в telegram-канале. Открытое горение было ликвидировано в 18:28. В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.