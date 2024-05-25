ГИБДД устанавливает причины смертельного ДТП в Пермском крае (архивное фото)
В Пермском крае водитель иномарки слетел в кювет на дороге Чернушка — Куеда. В результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщили представители ГИБДД России по региону в своем telegram-канале.
«На дороге Чернушка — Куеда 26 мая произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Accent под управлением мужчины 1992 года рождения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пассажирка получила смертельную травму, водителя отвезли в больницу», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего, отметили в ГИБДД.
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