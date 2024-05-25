25 мая 2024
24 мая 2024

На пермской трассе Чернушка — Куеда произошло смертельное ДТП. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, гибдд, дпс
ГИБДД устанавливает причины смертельного ДТП в Пермском крае (архивное фото) Фото:

В Пермском крае водитель иномарки слетел в кювет на дороге Чернушка — Куеда. В результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщили представители ГИБДД России по региону в своем telegram-канале.

«На дороге Чернушка — Куеда 26 мая произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Accent под управлением мужчины 1992 года рождения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пассажирка получила смертельную травму, водителя отвезли в больницу», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего, отметили в ГИБДД.

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В Пермском крае водитель иномарки слетел в кювет на дороге Чернушка — Куеда. В результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщили представители ГИБДД России по региону в своем telegram-канале. «На дороге Чернушка — Куеда 26 мая произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Accent под управлением мужчины 1992 года рождения съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пассажирка получила смертельную травму, водителя отвезли в больницу», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего, отметили в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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