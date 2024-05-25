Махонин обсудил с премьер-министром Узбекистана дорожную карту сотрудничества

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с премьер-министром Узбекистана, на которой обсуждались основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Об этом глава Прикамья рассказал в своем telegram-канале.
«Встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Обсудили дорожную карту сотрудничества между Пермским краем и министерством энергетики Республики», — пояснил в посте Махонин.
По словам Махонина, в октябре делегация Пермского края посетит Бухару и Кашкадарью с большой бизнес-миссией для детальной проработки дорожной карты по промкооперации. Губернатор добавил, что документ о сотрудничестве планируется подписать на международном газовом форуме в Петербурге с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с премьер-министром Узбекистана, на которой обсуждались основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Об этом глава Прикамья рассказал в своем telegram-канале. «Встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Обсудили дорожную карту сотрудничества между Пермским краем и министерством энергетики Республики», — пояснил в посте Махонин. По словам Махонина, в октябре делегация Пермского края посетит Бухару и Кашкадарью с большой бизнес-миссией для детальной проработки дорожной карты по промкооперации. Губернатор добавил, что документ о сотрудничестве планируется подписать на международном газовом форуме в Петербурге с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.