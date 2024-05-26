В Екатеринбурге продают семикомнатный пентхаус за 108 млн рублей. Фото

27 мая 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

В четырехэтажном пентхаусе есть свой лифт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу четырехуровневый пентхаус, состоящий из семи комнат: гостиной, кабинета, четырех спален, сауны, гардеробных, постирочных и лофт-пространства. Объект находится на улице Шевченко, 18, его стоимость — 108 миллионов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Роскошный четырехуровневый пентхаус с изысканным интерьером и потрясающими видовыми характеристиками, визитной карточкой которого являются собственная терраса и лофт с зонами домашнего кинотеатра, барной стойкой и игровой. В квартире кухня-гостиная, 4 спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная, потрясающий лофт на верхнем уровне, выполненный в стиле минимализм. Количество комнат: 7. Общая площадь: 423 квадратных метров», — говорится в объявлении. В квартире ранее никто не жил. Территория дома закрытая, а на входе присутствует консьерж. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля в подземном паркинге, а также кладовка для хранения велосипедов, детской коляски и т. д. В квартире уже оборудованы инженерные сети, отопление, канализация, лифт, бытовая техника, сантехника, электроустановочные изделия, освещение и мебель. сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выставили на продажу четырехуровневый пентхаус, состоящий из семи комнат: гостиной, кабинета, четырех спален, сауны, гардеробных, постирочных и лофт-пространства. Объект находится на улице Шевченко, 18, его стоимость — 108 миллионов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Роскошный четырехуровневый пентхаус с изысканным интерьером и потрясающими видовыми характеристиками, визитной карточкой которого являются собственная терраса и лофт с зонами домашнего кинотеатра, барной стойкой и игровой. В квартире кухня-гостиная, 4 спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная, потрясающий лофт на верхнем уровне, выполненный в стиле минимализм. Количество комнат: 7. Общая площадь: 423 квадратных метров», — говорится в объявлении. В квартире ранее никто не жил. Территория дома закрытая, а на входе присутствует консьерж. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля в подземном паркинге, а также кладовка для хранения велосипедов, детской коляски и т. д. В квартире уже оборудованы инженерные сети, отопление, канализация, лифт, бытовая техника, сантехника, электроустановочные изделия, освещение и мебель.