В Екатеринбурге выставили на продажу четырехуровневый пентхаус, состоящий из семи комнат: гостиной, кабинета, четырех спален, сауны, гардеробных, постирочных и лофт-пространства. Объект находится на улице Шевченко, 18, его стоимость — 108 миллионов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito.
«Роскошный четырехуровневый пентхаус с изысканным интерьером и потрясающими видовыми характеристиками, визитной карточкой которого являются собственная терраса и лофт с зонами домашнего кинотеатра, барной стойкой и игровой. В квартире кухня-гостиная, 4 спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная, потрясающий лофт на верхнем уровне, выполненный в стиле минимализм. Количество комнат: 7. Общая площадь: 423 квадратных метров», — говорится в объявлении.
В квартире ранее никто не жил. Территория дома закрытая, а на входе присутствует консьерж. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля в подземном паркинге, а также кладовка для хранения велосипедов, детской коляски и т. д. В квартире уже оборудованы инженерные сети, отопление, канализация, лифт, бытовая техника, сантехника, электроустановочные изделия, освещение и мебель.
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