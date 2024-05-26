26 мая 2024
25 мая 2024

В Екатеринбурге продают семикомнатный пентхаус за 108 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, лифт
В четырехэтажном пентхаусе есть свой лифт Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу четырехуровневый пентхаус, состоящий из семи комнат: гостиной, кабинета, четырех спален, сауны, гардеробных, постирочных и лофт-пространства. Объект находится на улице Шевченко, 18, его стоимость — 108 миллионов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito.

«Роскошный четырехуровневый пентхаус с изысканным интерьером и потрясающими видовыми характеристиками, визитной карточкой которого являются собственная терраса и лофт с зонами домашнего кинотеатра, барной стойкой и игровой. В квартире кухня-гостиная, 4 спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная, потрясающий лофт на верхнем уровне, выполненный в стиле минимализм. Количество комнат: 7. Общая площадь: 423 квадратных метров», — говорится в объявлении.

В квартире ранее никто не жил. Территория дома закрытая, а на входе присутствует консьерж. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля в подземном паркинге, а также кладовка для хранения велосипедов, детской коляски и т. д. В квартире уже оборудованы инженерные сети, отопление, канализация, лифт, бытовая техника, сантехника, электроустановочные изделия, освещение и мебель.

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В Екатеринбурге выставили на продажу четырехуровневый пентхаус, состоящий из семи комнат: гостиной, кабинета, четырех спален, сауны, гардеробных, постирочных и лофт-пространства. Объект находится на улице Шевченко, 18, его стоимость — 108 миллионов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Роскошный четырехуровневый пентхаус с изысканным интерьером и потрясающими видовыми характеристиками, визитной карточкой которого являются собственная терраса и лофт с зонами домашнего кинотеатра, барной стойкой и игровой. В квартире кухня-гостиная, 4 спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная, потрясающий лофт на верхнем уровне, выполненный в стиле минимализм. Количество комнат: 7. Общая площадь: 423 квадратных метров», — говорится в объявлении. В квартире ранее никто не жил. Территория дома закрытая, а на входе присутствует консьерж. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля в подземном паркинге, а также кладовка для хранения велосипедов, детской коляски и т. д. В квартире уже оборудованы инженерные сети, отопление, канализация, лифт, бытовая техника, сантехника, электроустановочные изделия, освещение и мебель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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