В ХМАО клиенты кафе пожаловались на бармена за маты

Жителей Нефтеюганска возмутило хамское поведение бармена, которая якобы материлась в кафе «Лакомка». Об этом гости заведения рассказали в соцсети.
«Почему девушка на баре матерится на весь зал и орет матом, когда в зале полная посадка людей? <…> Почему это должны слушать не только взрослые, но и дети?», — пожаловался автор поста, опубликованного в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях подписчики добавили, что качество еды в заведении также оставляет желать лучшего. «На днях шашлык домой заказывала и тот самый суп. Шашлык не жуется. Более того, заказ мне чуть в лицо не бросили», — написала жительница Нефтеюганска.
За разъяснением ситуации корреспондент URA.RU обратился к руководству кафе. В ходе беседы с журналистом администратор «Лакомки» заявил, что барменша не материлась на гостей, а ругалась на сотрудников. «Она не орала на людей, она на нас (ругалась — прим. URA.RU) — это ее обязанность. Кто-то, например, чайник не заполнил. Она чайник кинула и пару слов сказала. Не сказал бы, что матерных. Просто громко разговаривает», — прокомментировал агентству администратор. Собеседник также уточнил, что в этот момент за баром не было гостей. А подобных ситуаций с посетителями, по его словам, не было.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне пожаловались на обсчет в арт-кафе дворца искусств «Сургутнефтегаза». Официант по ошибке подал гостям вино за другую стоимость.
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