Челябинский суд отказался взыскивать долги по налогам с компании из США

28 мая 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Налоговики не смогли взыскать долги с американской корпорации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать долги с обособленного подразделения Корпорации штата Делавэр «Горный Пик ИНК». Как следует из картотеки арбитражных дел, спор шел из-за суммы в 257,5 тысячи рублей. «В удовлетворении требований МИФНС № 32 по Челябинской области о взыскании с обособленного подразделения Корпорации штата Делавэр „Горный Пик ИНК“ задолженности по налогу на имущество организаций (пени) отказать. Решение может быть обжаловано», — отмечено в решении суда. Основанием стали процессуальные нарушения. Суд указал на то, что в деле отсутствуют доказательства направления должнику требования об оплате долга. Также нет документов, подтверждающих основания возникновения недоимки и периодов ее образования. Еще одним мотивом для отказа выполнить требования налоговиков стал пропущенный срок для обращения в суд. Уважительные причины, почему его следует восстановить, истец не представил. В картотеки дел можно имеется информация о процессе 2015 года. Тогда американская корпорация из Флориды добавилась от мэрии Челябинска признать право собственности на котельную по улице Прокатной, 32. Согласно публичной кадастровой карте, кирпичный объем имеет два этажа. Кадастровая стоимость имущества чуть превышает миллион рублей. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментарием у правление ФНС по региону. К моменту публикации ответ не получен. Обнаружить в публичном доступе контактные данные обособленного подразделения американской корпорации не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать долги с обособленного подразделения Корпорации штата Делавэр «Горный Пик ИНК». Как следует из картотеки арбитражных дел, спор шел из-за суммы в 257,5 тысячи рублей. «В удовлетворении требований МИФНС № 32 по Челябинской области о взыскании с обособленного подразделения Корпорации штата Делавэр „Горный Пик ИНК“ задолженности по налогу на имущество организаций (пени) отказать. Решение может быть обжаловано», — отмечено в решении суда. Основанием стали процессуальные нарушения. Суд указал на то, что в деле отсутствуют доказательства направления должнику требования об оплате долга. Также нет документов, подтверждающих основания возникновения недоимки и периодов ее образования. Еще одним мотивом для отказа выполнить требования налоговиков стал пропущенный срок для обращения в суд. Уважительные причины, почему его следует восстановить, истец не представил. В картотеки дел можно имеется информация о процессе 2015 года. Тогда американская корпорация из Флориды добавилась от мэрии Челябинска признать право собственности на котельную по улице Прокатной, 32. Согласно публичной кадастровой карте, кирпичный объем имеет два этажа. Кадастровая стоимость имущества чуть превышает миллион рублей. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментарием у правление ФНС по региону. К моменту публикации ответ не получен. Обнаружить в публичном доступе контактные данные обособленного подразделения американской корпорации не удалось.