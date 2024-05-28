Суд встал на сторону блогерши Улановой, на которую подали сотни исков

Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался изменять меру пресечения блогерше и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, оставив ей запрет определенных действий. Следователь хотел отправить девушку на домашний арест, рассказали в инстанции.
«Постановлением суда в ходатайстве следственного органа отказано, мера пресечения в виде запрета определенных действий Екатерине Улановой оставлена прежней. Постановление в законную силу не вступило», — следует из сообщения.
Ранее Свердловский областной суд оставил Екатерину Уланову на свободе с запретом определенных действий. Ей также было запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время.
Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек.
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