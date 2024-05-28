28 мая 2024

Суд встал на сторону блогерши Улановой, на которую подали сотни исков

© Служба новостей «URA.RU»
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Постановление в законную силу не вступило
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Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался изменять меру пресечения блогерше и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, оставив ей запрет определенных действий. Следователь хотел отправить девушку на домашний арест, рассказали в инстанции.

«Постановлением суда в ходатайстве следственного органа отказано, мера пресечения в виде запрета определенных действий Екатерине Улановой оставлена прежней. Постановление в законную силу не вступило», — следует из сообщения.

Ранее Свердловский областной суд оставил Екатерину Уланову на свободе с запретом определенных действий. Ей также было запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время.

Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался изменять меру пресечения блогерше и основательнице «Уланова-бюро» Екатерине Улановой, оставив ей запрет определенных действий. Следователь хотел отправить девушку на домашний арест, рассказали в инстанции. «Постановлением суда в ходатайстве следственного органа отказано, мера пресечения в виде запрета определенных действий Екатерине Улановой оставлена прежней. Постановление в законную силу не вступило», — следует из сообщения. Ранее Свердловский областной суд оставил Екатерину Уланову на свободе с запретом определенных действий. Ей также было запрещено общаться по делу с потерпевшими и выходить из квартиры в ночное время. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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