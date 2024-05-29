В ХМАО умер основатель местного отделения партии «Справедливая Россия»

В Урае умер основатель местного отделения «Справедливой России» Валерий Макушин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основатель местного отделения партии Валерий Макушин умер от рака
Основатель местного отделения партии Валерий Макушин умер от рака Фото:

В Урае (ХМАО) от рака умер основатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Макушин. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов.

«С прискорбием узнал, что после продолжительной болезни ушел из жизни Валерий Макушин. Много лет знал его как открытого, правдивого человека, крепкого хозяйственника и патриота Урая. С его именем связана целая страница общественно-политической жизни нашего города», — написал Закирзянов в telegram-канале. 

В 2023 году Макушин сообщил, что у него рак четвертой степени. В то время он пытался добиться от городской больницы выдачи положенных ему льготных препаратов для лечения онкологического заболевания. Макушин рассказал журналисту URA.RU, что вместо сильного обезболивающего ему выдали препарат с истекающим сроком годности.

Валерий Макушин в 2006 году был избран председателем совета местного отделения политической партии «Родина». В 2009 году его поставили на должность главы совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия». В 2011 году был переизбран на эту же должность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае (ХМАО) от рака умер основатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Макушин. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов. «С прискорбием узнал, что после продолжительной болезни ушел из жизни Валерий Макушин. Много лет знал его как открытого, правдивого человека, крепкого хозяйственника и патриота Урая. С его именем связана целая страница общественно-политической жизни нашего города», — написал Закирзянов в telegram-канале.  В 2023 году Макушин сообщил, что у него рак четвертой степени. В то время он пытался добиться от городской больницы выдачи положенных ему льготных препаратов для лечения онкологического заболевания. Макушин рассказал журналисту URA.RU, что вместо сильного обезболивающего ему выдали препарат с истекающим сроком годности. Валерий Макушин в 2006 году был избран председателем совета местного отделения политической партии «Родина». В 2009 году его поставили на должность главы совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия». В 2011 году был переизбран на эту же должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...