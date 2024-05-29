В ХМАО умер основатель местного отделения партии «Справедливая Россия»

В Урае (ХМАО) от рака умер основатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Макушин. Об этом сообщил глава города
«С прискорбием узнал, что после продолжительной болезни ушел из жизни Валерий Макушин. Много лет знал его как открытого, правдивого человека, крепкого хозяйственника и патриота Урая. С его именем связана целая страница общественно-политической жизни нашего города», — написал Закирзянов в telegram-канале.
В 2023 году Макушин сообщил, что у него рак четвертой степени. В то время он пытался добиться от городской больницы выдачи положенных ему льготных препаратов для лечения онкологического заболевания. Макушин рассказал журналисту URA.RU, что вместо сильного обезболивающего ему выдали препарат с истекающим сроком годности.
Валерий Макушин в 2006 году был избран председателем совета местного отделения политической партии «Родина». В 2009 году его поставили на должность главы совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия». В 2011 году был переизбран на эту же должность.
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